PS Plus Extra y Deluxe: los juegos de abril 2024

Los jugadores de PlayStation que están suscritos al servicio por suscripción PS Plus en los niveles Extra o Deluxe verán su biblioteca de juegos de PS4 y PS5 aumentar el mes de abril de 2024.

Estos son los juegos que agregarán este mes al servicio.

Esta lista de juegos estará disponible mediante PS Plus Extra y Deluxe a partir del martes 16 de abril de 2024.

Tales of Kenzera: Zau (PS5)

(PS5) Dave the Diver (PS4, PS5) – Reseña

(PS4, PS5) – Oddballers (PS4)

(PS4) Construction Simulator (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Crew 2 (PS4)

(PS4) Raji: An Ancient Epic (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lego Ninjago Movie Videogame (PS4)

(PS4) Nour: Play With Your Food (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Deliver Us Mars (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lego Marvel’s Avengers (PS4)

(PS4) Miasma Chronicles (PS5)

(PS5) Stray Blade (PS5)

Además de estos juegos, los suscriptores de estos niveles recibirán un juego de PS5 más el jueves 9 de mayo de 2024: Animal Well.

Los jugadores en Estados Unidos y otros países selectos que estén suscritos al nivel Premium (no disponible en Latinoamérica) recibirán los siguientes juegos del primer PlayStation el 16 de abril para jugar en PS4 o PS5: Alone in the Dark: The New Nightmare, Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire y MediEvil.

Tengan en cuenta que los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en general, no solo los de abril 2024, no estarán disponibles para siempre en este servicio. Pueden estar allí durante varios meses e incluso años, pero eventualmente serían removidos a menos que sean de estudios de Sony.

Si quieren conocer cuáles son los juegos disponibles este mes para el nivel Essential, sigan este enlace.