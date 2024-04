Avengers vs Aliens es el próximo ‘crossover’ de los Xenomorfos

Levante la mano quien no haya tenido un ‘crossover’ con la franquicia Alien. Después de Depredador, Batman, Superman, Green Lantern,Vampirella, Buffy, Witchblade, The Darkness, WildC.A.T.S, Terminator y Judge Dredd, era cuestión de tiempo para que los héroes más poderosos de la Tierra según Marvel, se enfrentaran cara a cara con los Xenomorfos. Avengers vs Aliens es el próximo cómic ‘crossover’ escrito por Jonathan Hickman e ilustrado por Esad Ribić.

El ‘crossover’ está ubicado en el futuro del universo Marvel, donde un equipo de viejos Avengers debe proteger la Tierra de una invasión de Xenomorfos. Apocalipsis que ciertamente nunca se ha visto en las películas de Alien. Esta unión de franquicias es ahora más probable que nunca, ya que Alien es parte de Disney. No descartaríamos que Marvel Studios quisiese jugar con la idea de una película ‘What If…?’, pero nada de eso es parte del anuncio.

Tampoco es la primera vez que un héroe de Marvel se enfrente al universo de Alien vs Predator, pues Predator vs Wolverine en 2023 contó la lucha del mutante contra un cazador Yautja.

«Probablemente una de las cosas más geniales acerca del proyecto es cómo encontramos formas de ‘avengerizar’ a los Aliens y alienizar a los Avengers», señala Hickman.

El cómic profundizará en la mitología de las películas de Alien, incluyendo el hogar de los Ingenieros (creadores de la humanidad y los aliens) mostrado en el universo Marvel por primera vez.

Aliens vs Avengers #1 será lanzado el 24 de julio del 2024, previo al estreno de la película Alien: Romulus.

Fuente: Entertainment Weekly