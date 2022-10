Cinco consejos de AMD para que los ‘gamers’ de Colombia cuiden el planeta

La industria de los videojuegos se ha ido posicionando en los últimos años y Colombia no es la excepción. Sin embargo, hay que estar conscientes que esta es una de las industrias que impacta negativamente al medio ambiente. Esto no significa que los ‘gamers’ no puedan hacer nada al respecto y para esto AMD Colombia ha compartido cinco consejos que pueden ayudar a que los videojuegos no impacten significativamente nuestro medio ambiente.

¿Cuáles son los consejos de AMD para que los ‘gamers’ de Colombia cuiden el medio ambiente?

AMD, en los últimos años, se ha caracterizado por procurar que sus componentes sean más eficientes en el consumo de energía. Así que los consejos que AMD está compartiendo para los ‘gamers’ de Colombia van de la mano con la filosofía que la empresa de microcomponentes ha tenido desde el lanzamiento de su serie de procesadores Ryzen.

Escoge el equipo adecuado: elige el computador o ‘laptop’ que más se adecue a tu estilo de vida. Deja el modo de espera: si bien el modo reposo de las consolas o suspender los PC o ‘laptops’ es comodo es mejor dejar a un lado esta práctica por el bien del medio ambiente. Cuida tus equipos: un equipo limpio y con un mantenimiento anual ayuda a que el flujo de energía sea limpio y no se use más de lo necesario. Pasa a lo digital: cada vez es menos necesario tener juegos físicos, así que para evitar que se eleve la huella de carbono es mejor pasar a tener una biblioteca de juegos digitales. Apoya a empresas y campañas que promuevan la sostenibilidad: algunas compañías de la industria de videojuegos hacen parte del programa “Playing For The Planet”. Esta iniciativa fue fundada como parte de la Cumbre Mundial sobre el Clima de la ONU y 21 compañias de la industria de los videojuegos hacen parte de ella. Apoyarlas ayuda a que sigan reduciendo y midiendo las emisiones de forma permanente.

Las opciones están sobre la mesa, así que ya es solo cuestión de nosotros generar un cambio para ayudar al medio ambiente.

GamerFocus también es consciente del cuidado que debemos tener con nuestro planeta. Por esta razón hace parte de los medios aliados de Acting Green Forum 2022. Este foro se llevará a cabo el 15 de noviembre. Para más información se pueden inscribir en el siguiente enlace.

Fuente: comunicado de prensa de AMD