Roku explora la posibilidad de mostrar ads vía HDMI

La compañía fabricante de reproductores de ‘streaming’ para televisión, Roku, se encuentra investigando la forma de mostrar publicidad o ads a sus consumidores en las pantallas de televisión. Según la patente, esto ocurriría incluso si el usuario no está utilizando las plataformas de ‘streaming’ afiliadas con suscripción individual. La manera de lograrlo sería por medio de los cables de alimentación HDMI.

Por ejemplo, cuando un propietario de Roku TV se tome una pausa en su consola de juegos o dispositivo Apple TV conectado al televisor, Roku usaría dicho espacio para mostrar ads. Los ingenieros de Roku incluso exploran saber qué está haciendo el usuario en su televisor para mostrarle publicidad relevante. El punto es que la compañía se dio cuenta que esos momentos «muertos» representan una oportunidad de monetización. Algo similar ya ocurre con el salvapantallas Roku City.

Esta oportunidad de monetización cuando el televisor está encendido pero no activamente utilizado, se pierde cuando los consumidores cambian a un dispositivo externo. Los puertos HDMI son un punto ciego para Roku. La patente solucionaría eso al mantener pestañas en la señal de video a través de dichos puertos HDMI. Sin embargo, si por decir un usuario de Xbox ve publicidad impuesta por Roku en una pausa de su juego, es seguro que preferiría desconectar el dispositivo Roku.

Según Roku, quieren hacer los ads relevantes y no obstructivos. Dependiendo de la configuración del televisor, Roku podría usar el protocolo HDMI CEC para ayudar a dispositivos conectados a trabajar mejor juntos. Es más fácil aplicarlo en una película o serie, donde la metadata es reconocible. En el caso de videojuegos, no hay una base de datos de dicha magnitud para asegurar que los ads vinculados guardan relación alguna.

Por el momento no hay garantía que Roku ejecute esta patente. Muchas no llegan a ser producidas, como es natural. Si la compañía explora esta alternativa es para solventar las pérdidas por hasta 44 millones de dólares en la venta de smart TVs, reproductores de ‘streaming’ y otros periféricos en 2023. Los ads y plataformas son los que rescatan el segmento, pero si los usuarios no los ven porque para eso pagan múltiples suscripciones, no sería un negocio del todo rentable.

