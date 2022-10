Junji Ito Maniac: ‘seiyu’, historias, opening y cuándo sale el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix

La cuenta oficial de Netflix Anime en YouTube ha compartido el ‘opening’ y la fecha de estreno de Junji Ito Maniac, la nueva adaptación de las historias del ‘mangaka’ Junji Ito. Adicionalmente, Netflix ha revelado al reparto principal de ‘seiyu’ o actores de doblaje junto a los encargados de la producción del nuevo ‘anime’ que adaptará las historias de Junji Ito. Así que es momento de conocer cuál es el ‘opening’ de Junji Ito Maniac y cuándo sale el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix.

Netflix describe el ‘anime’ Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro de la siguiente manera.

«El genio Junji Ito ha estado durante mucho tiempo al frente del género de terror en la escena del ‘manga’ en Japón. Con una selección de 20 obras maestras macabras rebosantes de su cosmovisión original y personajes fascinantes dibujados con su impresionante estilo, incluidos títulos populares como «Globo colgante» y los personajes favoritos de los fans, Tomie y Soichi, esta serie animada sumergirá por completo a los espectadores en el encanto maníaco de Junji Ito».

¿Cuál es el ‘opening’ de Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix?

El ‘opening’ de Junji Ito Maniac se llama «Paranoid» y es interpretado por la banda de J-pop Madkid (マッドキッド), la cual es conocida por interpretar el ‘opening’ de Beast Tamer y las canciones de apertura del ‘anime’ The Rising of the Shield Hero.

¿Quiénes están involucrados en la producción Relatos japoneses de lo macabro?

Shinobu Tagashira, el director de Junji Ito Collection —la anterior adaptación de las historias del ‘mangaka’— regresa como director y diseñador de personajes. Kaoru Sawada, guionista del ‘anime’ del 2018, regresa como guionista de Junji Ito Maniac de Netflix. Yuki Hayashi, conocido por interpretar todos los instrumentos en la película One Piece Film Gold y componer la música de la serie de televisión de My Hero Academia y Junji Ito Collection compondrá la música y será dirigido por Hozumi Gōda. Studio DEEN regresará a animar la serie. Junji Itō Collection, la serie del 2018, está disponible junto a sus dos OVA en el servicio de ‘anime’ bajo demanda Crunchyroll.

¿Quiénes son los ‘seiyu’ o actores de doblaje de Relatos japoneses de lo macabro?

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro adaptará 20 historias que no habian sido llevadas al ‘anime’.

Muchos de los actores de doblaje de la serie del 2018 estarán de regreso, no necesariamente interpretando el mismo personaje, en Junji Ito Maniac. Algunas de las historias que se adaptarán en Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix son El estraño, El cuarto de las cuatro paredes, Intruso, La estatua sin cabeza, El camión de helado y Tomie entre otras.

Lista de ‘seiyu’ que participarán en Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro de Netflix:

Hisako Kanemoto como Sayoko

Yōko Hikasa como Chiemi

Natsumi Takamori como Kuriko

Takahiro Sakurai como Kazuya Hikizuri

Romi Park como Kiko

Hajime Iijima como Shigorō

Risa Shimizu como Narumi

Ayaka Asai como Hitoshi

Tomoko Kaneda como Misako

Riho Sugiyama como Kazuko Morinaka

Daisuke Kishio como Shinya Shiraishi

Iori Nomizu como Kagumi Fujino

Rie Suegara como Tomie

Yumiri Hanamori como Tsukiko Izumisawa

Taku Yashiro como Yamazaki

Tomokazu Sugita como Tachi

Hiroyuki Yoshino como Kimata

Yuji Mitsuya como Sōichi

Yoshimasa Hosoya como Kōichi

Yuka Saitō como Sayuri

Yutaka Aoyama como Tagaisu

Hiro Shimono como Oshikiri

Ryotaro Okiayu como Sonohara

Sara Matsumoto como Tomoki

Takatsugu Chikamatsu como el heladero

Ryohei Kimura como Tsuyoshi Yoshikawa

M.A.O como Kaoru Yoshikawa

Aya Uchida como Izumi Murakami

Yuuki Kaji como Goro Shinozaki

Tomoe Hanba como Koko Shinozaki

Fumiko Orikasa como Rumi

Takashi Kondō como Shimada

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Junji Ito Maniac en Netflix?

¿Logrará el Studio Deen adaptar de manera correcta en esta nueva ocasión el estilo de Junji Ito?

Si son aquellos amantes del terror y no pueden esperar para ver Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, les contamos que el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix estará disponible el jueves 19 de enero del 2023 en todo el mundo. Este ‘anime’ presentará algunas de las obras más famosas de Ito publicadas entre 2011 y 2013 y recopiladas en 11 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’ de Itō Junji Kesssaku-shū. Por el momento se desconoce la cantidad de episodios que tendrá Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro o si está serie adaptará de a dos historias por episodios como su antecesora.

¿Cuál de las historias y persoanejs de Junji Ito esperan ver en el ‘anime’ de terror de Netflix que llegará en el 2023? dejen su respuesta en los comentarios.

