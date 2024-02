One Punch Man: mira el primer tráiler de la tercera temporada

Chikashi Kubota, quien ha trabajado como diseñador de personajes desde la primera temporada, ha dibujado la primera imagen promocional de la tercera temporada de One Punch Man. Desafortunadamente, el primer tráiler de la tercera temporada de One Punch Man no confirmo fecha de estreno. Así que lo más probable es que el estreno de la tercera temporada de One Punch Man no se de en el 2024. No obstante, estaremos pendientes a cualquier noticia nueva sobre cuándo sale o es la fecha de estreno de la tercera temporada del ‘anime’ One Punch Man.