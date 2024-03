Disney+ agregará la franquicia Macross a su catálogo en el 2024

La página oficial de la franquicia Macross ha revelado que casi la totalidad de los proyectos en ‘anime’ llegarán antes de terminar el 2024 al catálogo de Disney+. El anuncio, afirma que Disney+ —o la que la empresa del ratón designe para estar en nuestra región— tendrán el catálogo de series o proyectos de ‘anime’ de Macross de manera exclusiva para todo el mundo.

el último ‘anime’ de la franquicia Macross fue Gekijōban Macross Delta: Zettai LIVE. Esta se estrenó en Japón en octubre de 2021 junto con el cortometraje «Gekijō Tanpen Macross Frontier Toki no Meikyū» (Macross Frontier: Labyrinth of Time). Adicionalmente, Sunrise reveló a mediados del 2023 que se encuentran produciendo un nuevo ‘anime’ de la franquicia Macross. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre este.

¿Cuáles son los proyectos en ‘anime’ de la franquicia Macross que llegarán en el 2024 a Disney+?

El anuncio llegó junto a una imagen con todos los protagonistas de Macross. Esta fue hecha por Risa Ebata, la cual es conocida por ser la encargada de los diseños de personajes del ‘anime Macross F. Los títulos que llegarán a Disney+ son Macross Plus, Macross 7, Macross F y Macross Delta. Desafortunadamente, la serie Super Dimension Fortress Macross de 1982 y su remake Do You Remember Love? solo serán distribuidos en Japón.

Según el anuncio, los diferentes ‘anime’ de Macross listados anteriormente harán parte del catálogo de Disney+ a finales de 2024. Sin embargo, no dice si las series que tendrán distribución exclusiva para Japón puedan llegar a occidente en un futuro cercano.

Lita de ‘anime’ de Macross que llegarán a Disney+ en el 2024:

The Super Dimension Fortress Macross: Flash Back 2012 (vídeo musical derivado de las versiones para televisón y cine del primer ‘anime’ de Macross) – Solo para Japón

The Super Dimension Fortress Macross II: Lovers, Again- (6 episodios) – Solo para Japón

Macross Plus OVA’s (4 episodios)

La película de Macross Plus

Macross 7 (49 episodios y 3 OVA’s)

La película de Macross 7: The Galaxy’s Calling Me!

Macross Dynamite 7 (4 episodios)

Macross Zero (5 episodios)

Macross Frontier (25 episodios)

Macross Frontier: The False Songstress

Macross Frontier: The Wings of Farewell

Gekijō Tanpen Macross Frontier Toki no Meikyū

Macross FB7: Ore no Uta o Kike!

Macross Delta (26 episodios)

Macross Delta the Movie: Passionate Walkūre

Macross Delta the Movie: Absolute Live!!!!!!

¿Cuándo serán los anuncios de Disney+ en Anime Japan 2024?

Disney+ también tendrá un espacio para sus anuncios en Anime Japan 2024, el cual se llevará a cabo este fin de semana. Sin embargo, sí lo que desean en conocer cuándo, dónde y cómo ver los anuncios de Disney+ en Anime Japan 2024, les contamos que estos se podrán ver el viernes 22 de marzo a las 10:00 PM hora de Colombia. Es probable que durante esta presentación Disney+ amplie la información sobre la llegada de Macross y que quizás de un anuncio sobre el nuevo ‘anime’ producido por Sunrise.

Fuente: página oficial de la franquicia Macross.