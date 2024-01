Dorohedoro: ha sido anunciada la segunda temporada del ‘anime’

Sí bien, el anuncio de la segunda temporada de Dorohedoro no reveló qué estudio estará a cargo ni cuándo será su estreno, pensamos que es cuestión de tiempo para conocer cuándo sale este ‘anime’. Sin embargo, el 2024 no parece ser una fecha de estreno idónea para este proyecto que tendrá que competir con estrenos tan esperados como el de Dan Da Dan. Esto es una suposición nuestra, pero no les negamos que nos alegraría mucho ver el regreso de Dorohedoro, anime que no recibió en su momento la atención que merecía.