Negai no Astro el nuevo ‘manga’ de Ken Wakui para la Shonen Jump

Para nadie es un secreto que es cuestión de tiempo para que la Shonen Jump reciba un nuevo cambio generacional. Ya que, tanto Jujutsu Kaisen como My Hero Academia —dos de las grandes franquicias de la actualidad— están a punto de terminar su publicación en la Shonen Jump. Adicionalmente, otras como Black Clover dejó la revista para terminar su último arco argumental en la revista Jump Giga de la editorial Shueisha. Adicionalmente, el año pasado el ‘manga’ Hunter x Hunter fue retirado de la lista de series de la revista Shonen Jump y One Piece ha entrado en su recta final. Así que es normal que la editorial japonesa (Shueisha) prepare un nuevo grupo de series que busquen conquistar a sus lectores.

¿Cuáles son los tres nuevos ‘manga’ que debutarán en la revista Shonen Jump en el 2024?

En el número 19 del 2024 de la revista Weekly Shonen Jump, la editorial Shueisha reveló el nombre y primera imagen promocional de los tres nuevos ‘manga’ que ingresarán al catálogo de su revista, la misma que ha sido el hogar de Naruto, Bleach, Captain Tsubasa, Slam Dunk y Dragon Ball por tan solo nombrar algunas de las obras que más conocemos en nuestra región.

Además de hacer el anuncio en la revista Shonen Jump, Shueisha también compartió un adelanto, en el cual se pueden apreciar algunas viñetas y la fecha de estreno de los nuevos ‘manga’.

El autor de Tokyo Revengers publicará su nuevo ‘manga’ «Negai no Astro» en la Shonen Jump

Negai no Astro es el nuevo ‘manga’ de Ken Wakui, autor de Tokyo Revengers y Desert Eagle.

De los tres ‘manga’ que debutarán en el 2024 en la Shonen Jump, Negai no Astro es el que rapidamente ha captado el interés de los fanáticos en Japón y en otras partes del mundo. Ya que, Ken Wakui ‘mangaka’ responsable de Tokyo Revengers ha pasado de la editorial Kodansha a Shueisha. El primer capítulo de Negai no Astro, el nuevo ‘manga’ de Ken Wakui, será estrenado en el número 20 de la revista Weekly Shonen Jump. Está saldrá el lunes 15 de abril y el primer capítulo del ‘manga’ Negai no Astro tendrá un total de 58 páginas.

Kyokutō Necromance de Fusai Naba es otro de los nuevos ‘manga’ que debutan en el 2024 en la Shonen Jump

Kyokutō Necromance de Fusai Naba, autor del ‘manga’ Aliens Area, debutará en el número 21 de la revista Shonen Jump el lunes 22 de abril con un total de 54 páginas en su primer capítulo.

Omusuke Kobayashi debuta con el ‘manga’ Saikurubiyori

Omusuke Kobayashi debuta en las páginas de la Shonen Jump con el ‘manga’ Saikurubiyori, cuyo primer capítulo tendrá un total de 54 páginas y saldrá en el lunes 13 de mayo en el número 24 de la revista semanal de Shueisha.

Cuál de estas tres obras les genera más curiosidad. Dejen su respuesta en los comentarios.

Vía: ANN