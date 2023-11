Durante el Ichigo Production ☆ Fan Appreciation Festival 2023 fue compartido un breve adelanto visual que reveló cuándo sale la segunda temporada (2) de Oshi no Ko.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Oshi no Ko?

Según el tráiler visual, la segunda temporada del ‘anime’ Oshi no Ko llegará o será estrenada en algún momento del 2024. Así que, teniendo en cuenta que este ‘anime’ inició su emisión en el 2023, no es descabellado afirmar que podríamos ver el estreno de la segunda temporada (2) de Oshi no Ko a finales del año 2024.

YOASOBI interpreto el ‘opening’ de la primera temproada de Oshi no Ko llamado Idol.

La adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Oshi no Ko —escrito por Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e ilustrada por Mengo Yokoyari (Haruwaka) debutó en Japón el pasado 12 de abril con un primer episodio de 90 minutos. En Latinoamérica, HIDIVE fue el encargado de hacer el ‘simulcast’ de este ‘anime’. Sin embargo, hace unas semanas la compñia declaró que terminará su servicio en nuetsra región.

¿Cuál es la historia de Oshi no Ko?

Es normal que muchos no conozcan cuál es la historia de Oshi no Ko, así que les compartiremos una descripción de la trama de este ‘seinen’ publicado en la revista Weekly Young Jump de la editorial Shueisha.

En el mundo del espectáculo, los famosos suelen mostrar al público versiones exageradas de sí mismos, ocultando sus verdaderos pensamientos y luchas bajo elaboradas mentiras. Los fanáticos se creen estas historias y colman a sus ‘Idols’ de amor y apoyo eternos, hasta que algo rompe esta ilusión. Ai Hoshino, una ‘Idol’ emergente de dieciséis años del grupo de ídolos pop B Komachi, tiene cautivado al mundo; sin embargo, cuando anuncia un parón debido a problemas de salud, la noticia preocupa a muchos.

Como gran admirador de Ai, el ginecólogo Gorou Amemiya la anima desde su consulta médica en el campo, deseando poder conocerla en persona algún día. Su deseo se hace realidad cuando Ai se presenta en su hospital, no enferma, sino embarazada de gemelos. Mientras el médico promete a Ai traer al mundo a sus hijos, se pregunta si este encuentro con la ídolo cambiará para siempre la naturaleza de su relación con ella.

Premios que ha cosechado Oshi no Ko

El ‘manga’ Oshi no Ko obtuvo el primer puesto en la séptima edición de los premios Tsugi ni Kuru Manga Taishō en 2021. Adicionalmente, Oshi no Ko ganó en la categoría de Mejor Manga en general en la 46ª edición de los premios anuales Kodansha del 2022. La serie, también fue nominada al 26º Premio Cultural Anual Tezuka Osamu en el 2022 y ha sido nominada a los 14º y 15º Premios Manga Taisho. Todo esto sin contar los multiples premios que ha ganado de votaciones de los fanáticos en el país del sol naciente.





Fuente: canal oficial del ‘anime’ Oshi no Ko en YouTube