Por qué no habrá más spoilers de los ‘manga’ One Piece y Jujutsu Kaisen

La semana pasada, los fanáticos del ‘manga’ de One Piece conocieron desde el miercoles los ‘spoilers’ del capítulo 1106 y la noticias de cuándo saldrá el 1107. Sin embargo, este fin de semana en Japón ocurrió algo que podría acabar por completo los ya acostumbrados ‘spoilers’ del ‘manga’ de One Piece y Jujutsu Kaisen de los días miercoles. Esto debido a que, la NHK reportó que, dos extranjeros fueron arrestados en Japón. El motivo de la detención fue por compartir en internet imagenes de los ‘manga’ Jujutsu Kaisen y One Piece antes de se lanzamiento ofical en la Shonen Jump.

Imagenes compartidas por Asahi Digital.

En marzo de 2023, dos personas fueron descubiertas por la policía utilizando de forma indebida material de la revista «Weekly Shonen Jump» de Shueisha y se les culpó de dos cargos. El primero de estos es tomabar fotos ilegales de los ‘manga’. El segundo cargo del que se acusa a estas personas se refiere a la violación de la ley de derechos de autor. Se les acusa de copiar y distribuir imágenes de las revistas utilizando sus teléfonos inteligentes en enero del mismo año. La policía sospecha que hay más personas involucradas en este caso y está realizando una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

¿Por qué no habrá más ‘spoilers’ del ‘manga’ One Piece y Jujutsu Kaisen?

Es normal que se pregunten por qué razón el arresto de estas personas desembocará en que no veamos más ‘spoilers’ de los ‘manga’ One Piece y Jujutsu Kaisen en las próximas semanas. Así que les contamos que, algunos usuarios en la red social X han identificado a los arrestados como los dueños de OPscans y Mya. Estos eran dos de los perfiles más conocidos de ‘spoilers’ de los ‘manga’ One Piece y Jujutsu Kaisen respectivamente.

Comunicado de Shueisha en relación a los arrestos por las filtraciones de la WSJ. Son libres de compartirlo, pero les pido que mencionen el crédito por la traducción, por favor. pic.twitter.com/X2fGTvDK1L — Sango O'Dell L1sto p4' La CHAMPIONS🦅 (@SangoroVinsmoke) February 5, 2024 Comunicado oficial de Shueisha.

Cabe resaltar que al poco tiempo de salir a la luz esta nocticia, el sitio de OPscans ha sido borrado. Adicionalmente, el perfil del otro filtrador ha cambiado de nombre. Por el momento, todo indica que los jueves será el día en el que salgan a la luz los ‘raw’ digitales. Así que, el viernes será el día en que se podrá leer de manera no oficial el ‘manga’ de Eichiro Oda y el de Gege Akutami.

