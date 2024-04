Saint Seiya Next Dimension: primeras imágenes del final del manga

Saint Seiya y Masami Kurumada han sido noticia las ultimas semanas. Esto debido al abrupto cierre de las redes oficiales de Saint Seiya y a la reciente cancelación del evento que estaba programado para celebrar los 50 años de la carrera del ‘mangaka’ Masami Kurumada. Ahora, como es costumbre antes del inicio de cada tanda del ‘manga’, Izo Okada ha publicado una imagen. En esta resaltan algunos adelantos de lo que veremos en los ultimos ocho capitulos del final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension.

¿Cuándo sale el capítulo 110 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension?

Desde el año pasado sabemos que la tanda final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension se dividirá en dos partes. La primera de ellas del capítulo 103 al 110 —estreanda a mitad del año pasado— y la segunda parte, que pondrá punto y final a la historia del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension, contendrá los capítulos del 111 al 118. Sin embargo, Okada no anunció la fecha de la publicación del capítulo 111 en la Weekly Shonen Champion. Cabe resaltar, que el tankōbon número 15 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension ya tiene fecha de estreno. Así que es muy probable, que como es costumbre, la tanda del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension inicie con el lanzamiento de un tankōbon.

Nuestra apuesta es que el estreno de la tanda final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension inicie en el mes de mayo. Esto debido a que el verano inicia en el mes de junio en Japón y que pronto la editorial Akita Shoten tendrá un especial de Saint Seiya en una de sus revisas.

Okada publico junto a las primeras imagenes de la tanda final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension que se sentia nostalgico.

En las primeras imagenes que Okada publicó sobre la tanda final de Saint Seiya Next Dimension se pueden apreciar a los Cloths de Oro. Estos se encuentran reunidos en el Templo de Ofiuco. Adicionalmente, en estas viñetas vemos a Asclepios con una gran luz en el pecho de su armadura. Finalmente, Marin y Shaina se encuentran en las ruinas del templo de la serpiente en el presente.

¿Cuándo sale el tankōbon número 15 del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension?

En la tienda in línea Rakuten esta programado el estreno del tankōbon número 15 de Saint Seiya Next Dimension para el miercoles 8 de mayo del 2024.

¿Habrá ‘anime’ de Saint Seiya Next Dimension?

Ahora que conocemos que este año el final del ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension será publicado es bueno recuerdar que en julio de 2022 gracias a una entrevista que el medio Variety le hizo a Yoshi Ikezawa, productor internacional de Toei Animation, fue revelado que actualmente se está trabajando en un proyecto en animación 2D enfocado a satisfacer a la audiencia adulta de la franquicia.

Teniendo en cuenta que la película en imagen real Saint Seiya: The Beginning y la serie en animación 3D —que pasó de Netflix a Crunchyroll— son proyectos enfocados en los nuevos fanáticos, no es descabellado pensar que lo único que podría satisfacer a los que crecieron con la obra de Kurumada sería un ‘anime’ que adapte la continuación canónica de la historia de los caballeros de bronce después de la batalla contra Hades. Sin embargo, estos proyectos no han tenido una buena acogida y parece que la serie CGI no continuará luego de las doce casas. Afortundamente, esperamos salir de la duda cuando este año termine el ‘manga’ Saint Seiya Next Dimension.

Fuente: Kurumadapro