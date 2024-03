Exhibición que conmemora 50 años de la carrera de Masami Kurumada ha sido cancelada

Izô Okada desde el blog oficial de Masami Kurumada ha confirmado que el evento especial de Masami Kurumada que celebra los 50 de su carrera como ‘mangaka’ ha sido cancelado. La exhibición de arte era la primera que tendría el maestro Kurumada en su carrera y estaba programada para dar inicio en junio del 2024.

Imagen perteneciente a la exposición artística del 40 aniversario de la carrera de Kurumada, la cual fue más pequeña que la cancelada y se llevó a cabo en el año 2014.

Izô Okada, ayudante personal de Masami Kurumada, informó de que él maestro también está triste por la cancelación, y reconoce la decepción de los aficionados de todo el mundo. La exposición se anunció en enero de este año y estaba prevista para llevarse a cabo en la galería Mori Arts Center de Roppongi Hills, en Tokio.

La revista Champion Red hace eco de la cancelación de la exhibición de Masami Kurumada

A todos los que siempre leen y apoyan las obras de Kurumada. A todos los que nos apoyan. Tengo que hacer un triste anuncio. Hoy tengo que daros un aviso muy triste. La exposición de arte original de Kurumada prevista para junio debido a diversas circunstancias ha sido cancelada debido a diversas razones. Lo siento mucho. Ha escrito Okada en el Blog del maestro Kurumada. Además, ha agregado que, «creo que un día podremos volver a celebrar el evento en algún lugar. Por favor, esperen hasta ese día.

Por el momento se desconocen las razones de la cancelación. Sin emabrgo, para alivio de los fanáticos del maestro Kurumada, les contamos que no ha habido declaraciones de que esta cancelación se deba a temas de salud del autor de Saint Seiya. Nosotros estaremos informando cualquier actualización respecto a este particular.

Kurumada publicó el manga original de Saint Seiya de 1986 a 1990. Este ‘manga’ ha inspirado numerosos »anime’ y proyectos originales de anime en vídeo, películas de ‘anime’, ‘manga’ ‘spin-off’ y series ‘anime’ originales que han expandido —de manera no canónica— el universo creado por Masami Kurumada. Actualmente, el ‘manga’ Saint Seiya: Next Dimension – The Myth of Hades —la continuación canónica del ‘manga’ de 1986— se encuentra en circulación y su final está programado para iniciar su publicación a mitad del año 2024.

Fuente: blog oficial de Masami Kurumada