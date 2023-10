Scott Pilgrim anime de Netflix: opening, fecha de estreno, episodios y más

Netflix a tan solo tres semanas del estreno del anime Scott Pilgrim Da el salto en su plataforma, ha compartido el opening en su canal oficial en YouTube. Así que debido a esto, hemos aprovechado para repasar toda la información que conocemos sobre el anime Scott Pilgrim Da el salto de Netflix.

¿Cuál es y quién interpreta el primer opening del ‘anime’ de Scott Pilgrim de Netflix?

Netflix ha revelado,para aquellos que se pregunten cuál es el primer opening del anime Scott Pilgrim Da el salto, que la banda japonesa Necry Talkie interpretará bloom, el primer opening de la adaptación de Netflix. Necry Talkie es conocida por interpretar la canción Fuzaketenai ze, el primer opening del anime Girlfriend, Girlfriend.

Cabe resaltar que la banda Necry Talkie —formada en el 2017— dejando de lado el tono del primer opening del anime Scott Pilgrim Da el salto cuenta en su discografia con canciones con una fuerte influencia de generos como el Rock, Power Punk y Punk Rock. Así que es robable que veamos más de ellos cuándo avance la emisión del anime Scott Pilgrim Da el salto en Netflix.

¿Cuándo sale, cuál es la fecha de estreno y cuántos episodios tendrá el anime Scott Pilgrim Da el salto en Netflix ?

Desde hace 3 meses conocemos cuándo sale o cuál es la fecha de estreno del anime de Scott Pilgrim en Netflix, así que les recordamos que desde el viernes 17 de noviembre se podrán ver los 8 episodios doblados y subtitulados al español de Latinoamérica que tendrá el anime Scott Pilgrim Da el salto en Netflix.

¿Cuál es la sinopsis o historia del anime Scott Pilgrim de Netflix?

Esta es la historia de un joven de Toronto que un buen día se enamora de la chica de sus sueños (literalmente de sus sueños), pero para poder estar con ella tendrá que derrotar a sus siete exnovios malvados. Está basada en el cómic publicado entre 2004 y 2010 y en la película del mismo nombre dirigida por Edgar Wright.

Trailers del ‘anime’ de Scott Pilgrim

Trailer oficial del anime Scott Pilgrim Da el salto de Netflix:

Escena del anime Scott Pilgrim Da el salto de Netflix:

Primer vistazo del anime Scott Pilgrim Da el salto de Netflix:

¿Cuáles son las voces de los personajes de la película de Scott Pilgrim que regresan en el anime?

Netflix hizo el anuncio del ‘anime’ Scott Pilgrim Da el salto en la mañana del jueves 30 de marzo a traves de sus distintas cuentas en redes sociales como Twitter.

Lista de actores de doblaje en ingles y español de Latinoamérica del anime Scott Pilgrim Da el salto de Netflix:

Michael Cera y Moisés Iván Mora como Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead y Karla Falcón como Ramona Flowers

Ellen Wong como Knives Chau

Brie Larson como Envy Adams

Kieran Culkin y Alejandro Orozco como Wallace Wells

Anna Kendrick como Stacey Pilgrim

Alison Pill y Mayra Arellano como Kim Pine

Mark Webber como Stephen Stills

Johnny Simmons como Young Neil

Aubrey Plaza y Paulina Soto como Julie Powers

Satya Bhabha y Luis Fernando Orozco como Matthew Patel

Chris Evans como Lucas Lee

Brandon Routh como Todd Ingram

Mae Whitman y Fernanda Robles como Roxy Richter

Jason Schwartzman como Gideon Graves

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ de Scott Pilgrim de Netflix?

El estudio a cargo de esta adaptación es Science Saru, responsables de algunas películas de Shin-Chan, Devilman: Crybaby y Japan Sinks: 2020.

Bryan Lee O’Malley —autor de las novelas graficas— es el encargado del guión. Además, O’Malley junto con BenDavid Grabinski —conocido por participar en la nueva serie ¿Le temes a la oscuridad?) son los productores ejecutivos y los ‘showrunners’ del ‘anime’ de Scott Pilgrim Da el salto de Netflix. El estudio japonés Science SARU, conocido por su trabajo en series como Devilman: crybaby, The Heike Story y Keep Your Hands Off Eizouken! estará a cargo de la animación del ‘anime’ de Scott Pilgrim y Abel Góngora (Star Wars: Visions’ «TO-B1») es acreditado como el director de este ‘anime’ de Netflix.

Fuente: canal oficial de Netflix en YouTube