Un nuevo tráiler de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Under Ninja de Kengo Hanazawa (My Home Hero) compartido junto a una imagen promocional han revelado nueva información de cara al estreno. Entre esta información se encuentra el nombre de un nuevo miembro del reparto, el nombre del ‘opening’ y la fecha de estreno del ‘anime’ Under Ninja.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno del ‘anime’ Under Ninja?

Si son aquellos que gustan de los ‘anime’ del género ‘seinen’ y se preguntan cuándo sale o cuál es la fecha de estreno del ‘anime’ Under Ninja no se preocupen. Ya que, la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Under Ninja saldrá el viernes 5 de octubre en Japón. Sin embargo, se desconoce la plataforma que distribuirá este ‘anime’ en nuestra región.

¿Cuál es el ‘opening’ del ‘anime’ Under Ninja?

Según el tráiler, el ‘opening’ de Under Ninja se llama «Hyper» y será interpretado por la banda de funk-rock japonesa Kroi. Este ‘opening’ será la primera colaboración que la banda, fundada en febrero del 2018, hará para una producción de ‘anime’.

¿Cuál es la historia de Under Ninja?

Under Ninja es un ‘manga’ ‘seinen’ que debutó en las páginas de la revista Weekly Young Magazine —misma revista en la que se publica el ‘manga’ MF Ghost— el 23 de julio del 2018 y aún continua en circulación. La historia de Under Ninja sigue a una organización ninja de Japón que, a pesar de ser muy exitosa, fue desmantelada por el Cuartel General tras la Guerra del Pacífico y desapareció. Sin embargo, los ninjas afines a dicha organización siguen existiendo en secreto. Algunos dicen que hay 20.00 de ellos viviendo en Japón hoy en día, ocultos y trabajando en la oscuridad en los sectores público y privado y en todo tipo de organizaciones.

Mientras que algunos de los ninjas de élite trabajan entre bastidores en conflictos de ámbito nacional, los ninjas que se encuentran al final de la fila suelen ser incapaces de encontrar trabajo. Uno de ellos, Kuro Kumogakure, de 17 años, que vive la vida de un NEET, recibe un serio «trabajo ninja», una orden de sus superiores para infiltrarse en un instituto con lo último en equipamiento.

¿Quiénes son los ‘seiyu’ y el equipo de producción del ‘anime’ Under Ninja?

Satoshi Kuwabara (Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions) dirige el anime para Tezuka Productions. Keiichirō Ōchi, conocido por su trabajo en The Quintessential Quintuplets, supervisa y escribe los guiones de la serie. Nobuteru Yuki, encargado del diseño de personajes de Chrono Cross, está diseñando los personajes. La música está a cargo de Pony Canyon y su compositor será Shōta Kowashi.

Estos son los ‘seiyu’ principales del ‘anime’ Under Ninja:

Taito Ban como Kurō Kumogakure

Tarusuke Shingaki como Katō

Tasuku Hatanaka como Milagro Hibi

Atsumi Tanezaki como Suzuki

Daiki Yamashita como Shion Hachiya

Chika Anzai como Kawado

Chō como Ōno

Shūichi Uchida como Eita

Sora Tokui como Noguchi

Kōichi Sōma como Ozu

Vía: ANN