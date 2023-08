Like a Dragon: tráiler de The Man Who Erased His Name anuncia demo de Infinite Wealth

Hace un mes, les contamos detalles sobre la historia y los personajes de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Ahora, Sega ha revelado un nuevo tráiler de este juego con varias noticias relevantes de cara al lanzamiento de la nueva aventura de Kiryu, ahora conocido como Joryu.

Dos estilos de lucha y muchas actividades

En el nuevo tráiler de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name conocemos un poco más a fondo la historia del juego. Adicionalmente, juego del adelanto del videojuego, los desarrolladores explican un poco los dos estilos de pelea a los que tendremos acceso. El primero de estos es el estilo «Agente», el cual se caracteriza por permitirnos usar armas o artilugios dignos de un 007 con Joryu (Kiryu). Por otro lado, el estilo de pelea «Yakuza» se caracteriza por ser violento y tener golpes que infringen mucho daño a los oponentes.

En The Man Who Erased His Name, los jugadores podrán disfrutar de un gran número de actividades.

Una de las nuevas actividades en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es, como lo denominan en el nuevo tráiler «la arena de batalla más despiada de la historia». Para participar podremos formar un equipo que contará de un personaje principal y 10 compañeros.

El paquete de luchadores legendarios del clan Tojo, Goro Majima, Daigo Dojima y Taiga Saejima, viene incluido con la precompra del juego. Cabe resaltar que estos personajes se pueden elegir en la Arena.

La vida nocturna de Japón estará presente en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

En Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, los jugadores podrán ir a un club de «Hostess» y entablar una relación con tres anfitrionas. Esto por medio de mecánicas de toma de decisiones y al incrementar el vínculo se desbloquearán «momentos inolvidables». Algunos usuarios en Reddit han identificado una de las locaciones de estos «momentos inolvidables» que nos señaló Ryuu Ga Gotoku en el nuevo tráiler de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Demostración especial de Like a Dragon: Infinite Wealth

El juego Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name tendrá una demostración especial del juego Like a Dragon: Infinite Wealth. Esta demostración traerá algunas escenas cinematográficas especiales, las cuales se desbloquearán una vez se termine la historia de The Man Who Erased His Name.

¿Cuándo sale Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Si son aquellos que les interesa conocer cuándo sale Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, les contamos que el nuevo juego del estudio Ryu Ga Gotoku saldrá el miércoles 8 de noviembre del 2023. Este juego estará disponible para Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5 y PC vía Steam y la tienda en línea de Windows.

Fuente: canal SEGA Asia(EN) en YouTube