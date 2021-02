Gina Carano, la actriz y ex-luchadora de MMA, fue despedida y no interpretará a Cara Dune en futuras temporadas de la popular serie The Mandalorian. De hecho, no aparecerá en más series de Star Wars y ya no está empleada por Lucasfilm, según reveló esta empresa.

¿Por qué fue despedida Gina Carano de The Mandalorian?

Esta noticia se dio horas después de que Carano compartió un mensaje en Instagram en el que comparaba el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial con las reacciones negativas que ha recibido ella y otras figuras conservadoras por sus opiniones. El mensaje fue borrado, pero no antes de que fuera visto por millones e impulsado una campaña en redes sociales con la etiqueta #FireGinaCarano, pidiendo su despido de Lucasfilm.

En el pasado, la actriz ya había atraído críticas por comentarios hechos en redes sociales y que fueron considerados transfóbicos, aunque luego ofreció disculpas por ello, agregando que su compañero de serie Pedro Pascal le había explicado qué había hecho mal. Carano también ha compartido mensajes promoviendo teorías de la conspiración como ‘pizzagate’ y apoyando el controversial grupo QAnon.

En un comunicado oficial, LucasFilm expresó lo siguiente:

“Gina Carano no se encuentra actualmente empleada por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro. Sus publicaciones en redes sociales denigrando a las personas basada en sus identidades culturales y religiosas son aberrantes e inaceptables”.

¿Qué pasará con Cara Dune?

Lo más probable es que Gina Carano no sea reemplazada por una nueva actriz y que Cara Dune simplemente deje de ser mencionada en la temporada 3 de The Mandalorian, la cual se espera para 2022. Se suponía que ella iba a ser la protagonista o uno de los personajes principales de la anunciada serie Rangers of the New Republic. Si esto era cierto, lo más seguro es que simplemente creen un nuevo personaje que ocupe su lugar y no que la serie sea cancelada.

Via: The Daily Beast

Fuente: LucasFilm