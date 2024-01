El niño y la garza – Reseña

Las películas dirigidas por Hayao Miyazaki tienen un ‘toque’ especial. Una especie de personalidad propia que las distingue incluso entre otras hechas por el mismo Studio Ghibli. El niño y la garza (Kimitachi wa Dō Ikiru ka) no es la excepción. Incluso pude encontrar en ella elementos que me resultaron familiares gracias a sus otras obras como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y El viento se levanta. Pero tal vez sea esa misma familiaridad la causa de que este nuevo filme no me haya impactado tanto como otros de sus filmes.

No quiero decir que esta sea una película mala. Me gustó y puedo reconocer su calidad, pero al abandonar la sala de cine no sentí las mismas emociones que me dejaron las otras cintas mencionadas.

Esta es la historia de Mahito, un niño que pierde a su madre en Tokio durante la segunda guerra mundial. Años después, se muda con su padre a una zona rural para vivir con su tía, que se ha convertido en su madrastra. Cerca de su nuevo hogar, Mahito descubre una misteriosa torre y a una garza gris que insiste en que su madre está viva y que puede llevarlo con ella.

Lo que tenemos aquí es una historia de fantasía semioscura con reinos imposibles, desarrollo de cuento de hadas y lógica onírica. Como en otras películas de Studio Ghibli y especialmente de Miyazaki, su encanto se encuentra especialmente en descubrir poco a poco sus elementos más bizarros y la forma en que vincula lo fantástico con temas más reales y trágicos. Su enfoque está en el duelo que siente Mahito por la pérdida de su madre y el trauma no superado que los sigue acompañando incluso años después del incidente.

Mucho se ha dicho sobre cómo El niño y la garza incluye elementos autobiográficos de su director, incluyendo la pérdida de su madre y su mudanza de la gran ciudad al Japón rural para huir de la guerra. Pero el tema bélico queda en tercer plano de una forma bastante extraña. En la película, el padre de Mahito se lucra del conflicto y el mismo protagonista rechaza la oportunidad de “crear un mundo sin maldad”. Igual que El viento se levanta, trata de evitar una verdadera reflexión sobre el Japón imperialista y belicista de las épocas que reflejan.

La película parece querer decirle a Mahito que es egoísta por seguir sufriendo por el pasado en lugar de hacer algo por los demás, pero no le da apoyo. Hasta su padre parece extrañamente ignorante de lo que él de verdad necesita. Estas ideas me parecieron confusas y son parte de la razón por la que esta película no me gustó tanto como otras de Miyazaki.

El desarrollo también aportó bastante a mi confusión. Presentan elementos sobre el trasfondo del mundo y los personajes que son rápidamente olvidados a pesar de su importancia. Se sabe que el guion cambió a mitad de la producción, alejándose de la relación entre el protagonista y su tío abuelo para enfocarse en la relación entre él y la garza. Es muy posible que algunos de estos sean elementos rezagados de una vieja versión de la película, pero el resultado es extraño.

De lo que no tengo quejas en esta reseña es de la animación (aunque no haya talento colombiano detrás de ella) pues El niño y la garza es bellísima a pesar de que no es tan llamativa visualmente como otras obras del estudio. Los fondos son muy estáticos, pero no importa porque son pinturas muy hermosas y las acciones tan detalladas de los protagonistas se roban la atención.

También me pareció bastante curioso la forma en que se muestran las aves. Hacen énfasis en los elementos más desagradables de su apariencia y comportamiento, volviéndolas monstruosas. Incluso la garza titular tiene momentos grotescos en los que presenta dentadura humana y deformaciones. Los adorables periquitos son convertidos en enormes seres devoradores de hombres. Ya sabíamos que a Miyazaki le gusta mostrar lo brutal y “fea” que puede ser la naturaleza así que esto no resulta tan sorpresivo.

Otro elemento a destacar es su bella banda sonora. Su calidad nunca estuvo en duda, pues sabíamos que iba a ser obra del gran Joe Hisaishi, que ha hecho la música de incontables películas, series y videojuegos. También debo apreciar que el doblaje de voces al español latino es bastante bueno.

Puedo terminar esta reseña de El niño y la garza diciendo que se siente como una especie de “compilación de grandes éxitos de Hayao Miyazaki”. Todos los elementos que han caracterizado las obras del director están presentes aquí. Eso puede ser suficiente para que los puristas de Studio Ghibli las disfruten, pero hace falta algo más. Es como si Miyazaki no pudiera arriesgarse a hacer algo nuevo o diferente. Si ese es realmente el caso, tal vez sea hora de que de verdad se retire.