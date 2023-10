Gen V: ‘spin-off’ de The Boys ha sido renovado para una temporada 2 en Prime Video

Será mejor que los estudiantes de la misteriosa y superheroica Universidad Godolkin aprovechen sus vacaciones una vez termine la primera temporada de Gen V. Este es el ‘spin-off’ de la arrolladora serie The Boys, enfocado en un grupo de estudiantes con súperpoderes y su búsqueda por desenmascarar la verdad detrás de la universidad. Gen V tendrá una temporada 2 nuevamente en la plataforma de ‘streaming’ Amazon Prime Video.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de Prime Video. Hasta el momento de esta nota solo faltan tres episodios para finalizar la primera temporada de Gen V. La serie expande el universo iniciado por The Boys, que a su vez ya había recibido el ‘spin-off’ animado The Boys Presents: Diabolical. La Universidad de Godolkin introduce nuevos personajes y una nueva generación de superhéroes. No todo es lo que parece como es natural y detrás se esconden oscuros secretos.

Atención a todos los estudiantes de God U, #GenV regresa oficialmente para la temporada ✌️ https://t.co/5V57dAvJsz pic.twitter.com/u3RtrceWeJ — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) October 19, 2023 Anuncio de la temporada 2 de Gen V.

¿Cuáles son los episodios de Gen V?

La siguiente es la lista de episodios de Gen V, que iniciaron desde el pasado 29 de septiembre a través de Prime Video.

‘God U’ – 29 de septiembre ‘First Day’ – 29 de septiembre ‘#ThinkBrink’ – 29 de septiembre ‘The Whole Truth’ – 6 de octubre ‘Welcome to the Monster Club’ – 13 de octubre ‘Jumanji’ – 20 de octubre Episodio 7 – 27 de octubre Final de temporada, Episodio 8 – 3 de noviembre

El elenco de Gen V incluye a Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi.

Entre los cameos de The Boys que repiten sus roles están Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett), Claudia Doumit (Victoria Neuman) y P.J. Byrne (Adam Bourke). Jensen Ackles’ (Soldier Boy) también hará aparición en la temporada 1 de Gen V.

Con respecto a la temporada 4 de The Boys, todavía no sabemos cuándo se estrenará y es probable que la huelga del sindicato de actores de Hollywood haya aplazado los planes de producción.

Fuente: cuenta de Prime Video Latinoamérica en Twitter