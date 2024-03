The Walking Dead: Prime Video programa todas las series ‘spin-off’ en su catálogo

Hasta el momento la única forma legal de acceder a las series alternas del universo The Walking Dead era con una suscripción a AMC+. Por fortuna, los usuarios del servicio Prime Video en Latinoamérica cuentan desde hace un tiempo con los primeros ‘spin-off’ Fear the Walking Dead y World Beyond. Ambas series terminaron hace un tiempo, pero hay otras más que se apuntan a la plataforma en los meses de marzo y abril.

La primera de estas es la antología de seis episodios, Tales of the Walking Dead. Cada episodio cuenta una historia diferente con otros personajes –y un par de conocidos– alrededor del mundo visto en la serie The Walking Dead. Este proyecto experimental salió en agosto del 2022 y tuvo invitados especiales como Olivia Munn, Terry Crews, Poppy Liu, Danny Ramirez y Daniella Pineda. No ha recibido hasta la fecha una segunda temporada.

¿Maratón de zombies o miedo? 🧟💀 pic.twitter.com/PkUbd7hQrR — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) March 20, 2024

Las siguientes tres series son ramificaciones directas de la serie base The Walking Dead. Por un lado está Dead City, protagonizada por Maggie y Negan en lo que queda de la ciudad de Nueva York. Por el otro la serie homónima Daryl Dixon, donde el viejo líder sustituto del grupo de Rick enfrenta una nueva misión en Francia, para proteger a un niño con posible inmunidad. Por último está Los que viven (The Ones Who Live), que actualmente se transmite con Rick y Michonne como protagonistas.

¿Cuándo salen las series The Walking Dead: Dead City / Daryl Dixon / The Ones Who Live en Prime Video?

Estas son las fechas de estreno de cada ‘spin-off’ en Prime Video Latinoamérica:

The Walking Dead: Dead City – 3 de abril

The Walking Dead: Los que viven (The Ones Who Live) – 19 de abril

The Walking Dead: Daryl Dixon – 3 de mayo

Tanto Dead City como Daryl Dixon terminaron sus primeras temporadas de seis episodios, pero tienen una segunda confirmada cada serie. De esta manera, la gran mayoría de series de The Walking Dead hacen parte de Prime Video Latinoamérica. Excepto la principal, que solo está completa en Star+ y Netflix.

Todos los episodios de Tales of the Walking Dead ya están disponibles en Prime Video Latinoamérica.

Vía: Anmtvla