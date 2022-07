Con su temporada 3, The Boys no solo demuestra que es la serie más salvaje y emocionante de la televisión actual, sino una de las más inteligentes. La brutal sátira que hace de la cultura pop y la política estadounidense abandonó cualquier sutileza para que no hubiera confusiones sobre lo que trata de decir. El resultado fue increíble.

La trama se desarrolla un año después de los eventos de la excelente temporada 2, de la que hablamos aquí. Hughie se ha unido a la congresista Victoria Neuman en una nueva organización gubernamental para tratar de mantener a los superhéroes “problemáticos” bajo control y Starlight (Estrella) será la próxima capitana de Los Siete. Las cosas parecen ir bien, pero un Homelander (Vengador) cada vez más incontrolable y la obsesión de Butcher por destruirlo desatan nuevamente el caos.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de la temporada 3 de The Boys

Cuando una temporada empieza con un superhéroe encogiéndose para meterse dentro de los genitales de su amante y haciéndolo explotar por accidente desde su interior, ¿hacia dónde más puede ir esa serie? Todavía no podemos creer que lograran salirse con la suya mostrando sexo y violencia de forma tan explícita y brutal, pero nos encanta que lo haga. No hay nada en el resto de episodios que supere esa escena inicial, pero está llena de momentos absurdos de violencia y ‘gore’ que no decepcionan.

Pero no queremos caer en la trampa de describir a The Boys enfocándonos solo en sus aspectos más viscerales. El propósito de esos elementos es representar lo brutal que es este mundo y los niveles de degeneración a los que pueden llegar algunos personajes, pero no es lo que la hace especial. Son sus personajes.

Cómo (no) luchar contra superhéroes

Los arcos argumentales de los protagonistas durante esta temporada son prácticamente perfectos. No sabemos si fue a propósito, pero la mayoría de sus temas giran en torno a diferentes versiones de lo que entendemos como ‘masculinidad tóxica’. La vemos tanto en la hipocresía de Hughie como en la anticuada forma de ver el mundo de Soldier Boy (Caporal). Otra temática importante de estos ocho episodios es el fracaso de “combatir el sistema desde adentro” y el significado de la familia que va más allá de vínculos de sangre.

Hughie siente que está haciendo la diferencia dentro de la legalidad enfrentando a los superhéroes que abusan de su poder, solo para descubrir que la misma empresa a la que se enfrenta está manipulando su organización. Por su parte, Starlight cree sinceramente que puede cambiar las cosas dentro de Vought como capitana de Los Siete, pero el poder siempre se desvía hacia aquellos que no quieren perderlo.

Estos temas son reflejos del mundo real. No es ningún secreto que los villanos de The Boys representan el poder político, mediático y económico de los republicanos en Estados Unidos y en la temporada 3 tratan de decirnos que no importa que tengamos “gente buena” en la política, el sistema está arreglado para beneficiar siempre a los ricos y poderosos.

¿Homelander representa a Estados Unidos? Qué gran sorpresa

En las temporadas anteriores, los fanáticos compararon muchas de las actitudes de Homelander con las de líderes republicanos como Donald Trump. Las similitudes son aún mayores en esta ocasión. Vemos a este hombre incapaz de manejar a Vought cuando finalmente toma el poder. En su lugar, hace un berrinche cada vez que alguien se le opone o le hace una pregunta que no sabe cómo responder.

Estas son actitudes que relacionamos con el expresidente de Estados Unidos, que calificaba de enemigos políticos a todos aquellos que no le rendían pleitesía. Mientras tanto, la retórica de Vought se volvió indistinguible a la de Fox News.

Como dijimos, las sutilezas desaparecieron y esto tomó desprevenidos a los espectadores que, de alguna forma, no habían entendido el mensaje de la serie. A mediados de la temporada comenzaron a aparecer mensajes en redes sociales de personas ‘indignadas’ porque The Boys “se estaba volviendo político y ‘woke’”. Nos preguntamos qué entendió esa gente cuando un hombre que literalmente viste la bandera de Estados Unidos se enamoró de una nazi.

La serie también mostró los errores en los que pueden caer quienes luchan contra un sistema corrupto. Butcher, en su obsesión por acabar con Homelander, arrastró a Hughie a su filosofía autodestructiva y alienó a Ryan bajo la excusa de protegerlo, algo que finalmente lo arrojaría a los brazos de su psicópata padre. El ‘Compuesto V temporal’ parece la solución a sus problemas, pero “la casa del amo no se puede demoler con las herramientas del amo”.

El mismo personaje, que sigue siendo interpretado con magistral descaro por Karl Urban, dice que el poder solo sirve para sacar el desgraciado que somos en el interior. Causó mucho caos y docenas de muertes indirectas al liberar a Soldier Boy, pero mostró un desinterés absoluto porque «el fin justifica los medios». Aunque nos encanta Butcher, era imposible estar de su lado durante la mayor parte de la temporada.

Soldier Boy: los pecados de los hombres

Ahora que mencionamos a Soldier Boy, este personaje resulta interesante precisamente por lo básico que es. Lo presentan como un análogo al Capitán América, pero en lugar de representar el supuesto “heroísmo y virtud de sus tiempos”, trajo consigo lo peor de su época. Es un hombre homofóbico y racista que representa la masculinidad tóxica tradicional. Esa que grita que “en sus tiempos los hombres sí eran hombres de verdad”.

Tenemos que volver a este tema para hablar de la evolución de Hughie. Desde el comienzo, él ha representado el arquetipo del “chico débil, pero amable” en oposición a “machos alfa dominantes” como Butcher y Homelander. Sabemos que, a pesar de todo, Hughie es valiente y quiere hacer siempre lo correcto. Pero incluso él puede verse afectado por lo que la sociedad dice que supuestamente debe ser un hombre. A pesar de su personalidad, también tenía arraigada la absurda idea de que el hombre debe ser «el fuerte» de la relación.

Hughie tampoco nos agradó esta temporada, al menos hasta el final. Es verdad que se arrepiente de lo que hace y su discurso sobre “qué es ser verdaderamente fuerte” es fantástico. Pero lo verdaderamente importante es que la serie rompe un poco las reglas para demostrar su cambio de perspectiva. En cualquier otra narrativa, él hubiera usado la última dosis de Compuesto V temporal para salvar a Annie. Ir en contra de ese impulso de convertir al protagonista en un ‘héroe tradicional’ es algo que no vemos a menudo y lo agradecemos.

“Héroes” para todos los gustos

Estos son solo algunos ejemplos de lo bien que esta temporada manejó a sus personajes y las consecuencias de sus actos. Amamos ver a Himiko reconciliándose consigo misma y a Annie descubriendo que la única forma de causar un cambió es con una revolución. Las historias sobre los problemas mentales de MM y la de A-Train, incapaz de enfrentar el racismo estructural del sistema del que forma parte, también fueron muy satisfactorias a pesar que no se les dedicó tanto tiempo.

Y lo mejor para el final: Homelander, un villano que todos amamos odiar. Antony Starr se sigue luciendo como el aterrador sociópata con superpoderes. Nos encantó ver que su ‘armadura’ finalmente se derrumbó para revelar el desastre emocional y lleno de inseguridad que es en el interior, que mata y humilla porque nunca dejó se ser más que un niño abusador de escuela primaria. El final del último episodio es aterrador. Es el momento en que descubre que literalmente puede hacer lo que quiera sin perder el apoyo de sus fanáticos. Alguna vez, Trump dijo que él podría dispararle a alguien en la quinta avenida de Nueva York y no le pasaría nada. Ahí está.

Hay quienes creen que esta serie ya no tiene el mismo impacto porque Estados Unidos vive una era post Trump, pero se equivocan. Los efectos del gobierno republicano siguen afectando el día a día en ese país y la temporada 3 de The Boys hace un gran trabajo criticando a la sociedad que permitió que eso sucediera.

A pesar de todo, estos episodios tuvieron algunos defectos. La sección de Rusia estuvo marcada por estereotipos aburridos y hay subtramas que quedaron a medias, probablemente porque serán desarrolladas en la próxima temporada. Maeve es un excelente personaje que tuvo un buen cierre para su historia, pero merecía que le dedicaran más tiempo que el que le dieron. El tan promocionado episodio ‘Herogasm’ fue excelente, pero la publicidad nos engañó respecto al nivel de su contenido sexual. Resultó bastante «normal» en comparación con otras cosas que hemos visto en la misma serie.

Esta temporada tuvo de todo, desde actos sexuales absurdos hasta números musicales y caricaturas. A veces parecía que la serie iba a “saltar el tiburón” con elementos tan ridículos, pero logró mantenerse centrada en sus personajes y temas importantes. Nos hizo reír, gritar de emoción y preocuparnos incluso hasta por personajes que odiamos. Esperamos que The Boys mantenga esta calidad y que la temporada 4 no tarde en llegar.