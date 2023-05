La conspiración del diablo – Reseña

Se ha vuelto tradición que las distribuidoras de cine usen películas de horror hechas por fuera de Hollywood como “relleno” en las semanas sin grandes estrenos. Gracias a esto hemos podido descubrir algunas joyas ocultas del género, pero la verdad es que la mayoría de estos filmes son basura. En esta reseña vamos a descubrir en cuál de esas dos categorías cae La conspiración del diablo, una intrigante película que se estrena en Colombia y otros países de Latinoamérica el 11 de mayo de 2023.

¿Qué la hace intrigante? Su absurda pero llamativa sinopsis. La única forma de hacerle justicia es poniéndola aquí exactamente como es descrita en su material publicitario:

“El laboratorio biotecnológico más poderoso del mundo finalmente ha logrado clonar grandes figuras históricas con solo una gota de ADN. Desde entonces organizan subastas clandestinas para clones de Miguel Ángel, Galileo y Vivaldi a precios que solo los más ricos pueden pagar. Este laboratorio está en manos de un culto satánico que robó la Sábana Santa de Turín. En otras palabras, robaron el ADN de Cristo. También secuestraron a Laura, una estudiante de historia del arte estadounidense, y mataron a un sacerdote. Este último, antes de tomar su último aliento, ruega al arcángel Miguel que use su cuerpo para evitar lo indecible: la inseminación de Laura para que dé a luz al clon de Cristo. Un clon que serviría como una ofrenda definitiva al Diablo para que regrese a la Tierra para hacer un desastre infernal”.

No podemos negar que ese exagerado, absurdo y enrevesado concepto captura de inmediato la atención. Esta es una película bastante ambiciosa en cuanto a su trama, pero como seguramente esperaban después de leer eso, la idea le quedó grande.

Vamos a dejar clara de una vez la conclusión de esta reseña: La conspiración del diablo no es una buena película. Su principal problema es un guión sin pies ni cabeza que no sabe qué hacer con los personajes, está lleno de diálogos tontos y no se preocupa ni un poco por ofrecer algo de plausibilidad incluso dentro de su absurda trama. Presentan la historia de un modo muy forzado, metiendo con calzador las explicaciones más ridículas posibles a lo que está pasando en los momentos más inoportunos.

Esto se presta a momentos de comedia involuntaria que hacen que algunos momentos del filme sean bastante entretenidos. La clara ignorancia del guión sobre elementos como qué es el ADN, el sudario de Turín y hasta de la misma mitología bíblica resulta hilarante por la seriedad absoluta con la que se toman todo.

La conspiración del diablo se presenta como una película de terror. Es verdad que tiene elementos del género —incluyendo un “susto sorpresa” que causa más risa que miedo— pero también quiere ser un filme de acción. El sacerdote poseído por el Arcángel Miguel no tiene problema en tomar una escopeta para enfrentar a los cultistas y a uno que otro demonio. El resultado entretiene, pero no es nada especial.

Esta es una coproducción de Estados Unidos con la República Checa hecha con un presupuesto muy bajo. Sorpresivamente, luce mejor de lo que esperábamos. No conocemos el trabajo previo del director Nathan Frankowski, pero él y el cinematógrafo Milan Chadima (Grindhouse, Hostel) hacen lo mejor que pueden con sus pocos recursos para que la película destaque visualmente.

La introducción, en la que vemos al Miguel encadenar a Lucifer en el infierno, es bastante vistosa. No pudimos evitar notar la inspiración de la saga de videojuegos Diablo en el diseño del Arcángel. Las escenas en catedrales, museos y laboratorios tienen una gran ambientación. La mirada que nos ofrece del averno es muy limitada, pero al menos es distintiva. ¡Incluso lograron engañarnos y hacernos creer por un tiempo que realmente había sido filmada en Roma!

En cuanto a actores, tenemos a Peter Mensah (300, Spartacus) en el papel de Miguel, pero sus apariciones suman menos de cinco minutos. La mayoría de interpretaciones son mediocres, pero hay un par que merecen una mención especial. Eveline Hall encarna el lado más desatado de Nicholas Cage al interpretar a la villana Liz con una exageración deliciosa. La protagonista Alice Orr-Ewing hace lo mejor que puede con el pésimo guión. Se luce en los momentos en que está poseída por Lucifer y le permiten trabajar como si fuera un deadite malicioso en una película de Evil Dead.

La interpretación de ese personaje también nos lleva a uno de los elementos más incómodos de La conspiración del diablo. Al final, todo puede ser interpretado como propaganda anti-elección (o ‘pro-vida’, como a ellos mismos les gusta describirse). El mensaje final es que incluso un embarazo causado por una violación puede ser algo positivo porque «Dios sabe lo que hace». Esta es solo una interpretación, pero creemos que lo más probable es que los guionistas simplemente no pensaron en qué podía significar lo que estaban diciendo.

La conspiración del diablo puede resultar divertida para el público adecuado. Uno que entiende “el chiste” y lo que la película está tratando de lograr. Pero la verdad es que la mayoría de los espectadores probablemente la encuentren solo ridícula e innecesariamente larga porque dura casi dos horas. Si les causa curiosidad les recomendamos que no gasten dinero en el cine y esperen que llegue a una plataforma de ‘streaming’ para que puedan verla en la tranquilidad de su casa, con amigos y unas cuantas cervezas.