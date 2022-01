My Hero Academia (MHA): Misión Mundial de Héroes – Reseña

Aunque las obras que componen el cuerpo de Weekly Shōnen Jump —revista que se ha convertido en el exponente de la industria del ‘manganime’ en Occidente— es muy diverso, muchas de sus historias suelen girar alrededor de valores positivos como el trabajo en equipo, la autosuperación y la perseverancia. Esto aplica tanto a clásicos —como Dragon Ball y Saint Seiya— como la vanguarda de la revista, encabezada por series como Dr. Stone y My Hero Academia. La obra de Kōhei Horikoshi no es muy sútil con respecto a los valores que trata de transmitir. Al fin y al cabo, el ‘motto’ de la Academia U.A. es “Ve más allá del límite: Plus Ultra”.

Si bien estas temáticas están presentes en las primeras dos películas de My Hero Academia (MHA), Misión Mundial de Héroes gira explícitamente alrededor de la perseverancia como el elemento que define el heroísmo. En comparación con las anteriores cintas, la película 3 de My Hero Academia es la más grande en lo que respecta a escala. Al fin y al cabo, transcurre en diferentes partes del mundo. Irónicamente, posee una premisa más sencilla que la de pasados filmes. Sin embargo, eso no evita que tenga algunas coreografías impresionantes y momentos emotivos.

La historia de My Hero Academia (MHA): Misión Mundial de Héroes comienza con un ataque terrorista de Humarise, una organización convencida de que los dones son una enfermedad que debe ser eliminada. Con ese fin, Humarise detona un bomba con gas Trigger. Esta cobra varias víctimas al hacer que los dones de los afectados salgan de control. Tras este primer ataque, la Asociación de Heroes despliega varios grupos para asaltar las instalaciones de Humarise alrededor del mundo y evitar otro ataque. Desafortunadamente, la operación no rinde frutos. Aun así, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki permanecen en el país ficticio de Otheon hasta nuevo aviso.

Para fortuna del trío de héroes, un robo y la posterior persecución lleva a Midoriya a encontrarse con Rody Soul. Este personaje, creado por Horikoshi para la película, es la primera representación de la inconstancia a la que los héroes se oponen para hacer lo correcto. Este tema lo analizaremos en esta reseña de Misión Mundial de Héroes.

Desde un principio es evidente que la vida no dio una buena mano a Rody. Por ello, se ha resignado a ser un criminal de poca monta para cuidar de sus hermanos. No obstante, cuando el gobierno de Otheon incrimina a Deku y Rody por un supuesto caso de asesinato, su convivencia con Midoriya le enseña a rectificar su camino y seguir sus sueños. Esta porción corresponde a la primera mitad de la película y es una de sus mayores fortalezas gracias a lo orgánica que es la relación entre los dos.

Por supuesto, no ha de olvidarse que Deku no es el único héroe que participa en la lucha contra Humarise. Múltiples estudiantes de U.A. y héroes profesionales tienen su momento para brillar mientras luchan en diversas partes del globo. Sin embargo, los más destacados son Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki. La segunda mitad de la película 3 de My Hero Academia los deja protagonizar peleas espectaculares.

En lo que respecta a la animación, el presupuesto cinematográfico permite que Bones haga escenas de acción que normalmente no serían posibles en el ‘anime’. Entre estas destaca una persecución en la que Deku saca todo el provecho a su Látigo Negro (Black Whip). La batalla final contra Flect Turn —líder de Humarise y la segunda representación de la inconstancia a la que se opone Deku y los demás héroes— también es otro punto alto en lo que respecta a animación. Ahora, no sería exageración admitir que toda la película luce espectacular de principio a fin.

Si solo ven las películas de My Hero Academia por la acción, Misión Mundial de Héroes no decepcionará. Ahora, lo anterior viene de la mano con que las coreografías del clímax no implican estrategia alguna. Las batallas finales de los tres héroes principales se reducen a Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki utilizando sus técnicas una y otra vez hasta que sujan efecto mientras reciben heridas mortales.

No obstante, la animación no es lo único que define la presentación de My Hero Academia. Al fin y al cabo, es imposible hablar de la adaptación animada de la obra de Kōhei Horikoshi sin mencionar la épica banda sonora de Yuki Hayashi. Además de algunas pistas provenientes del ‘anime’, Hayashi ha compuesto nuevas melodías que quedaron grabadas en nuestra cabeza. Si quieren oír la música de My Hero Academia (MHA): Misión Mundial de Héroes, basta con echar un vistazo al canal de Hayashi.

Otro aspecto que no puede olvidarse son las actuaciones de voz. Por un lado, el elenco original del ‘anime’ se mantiene igual de formidable. También toca destacar el trabajo hecho por Ryo Yoshizawa y Kazuya Nakai como Rody Soul y Flect Turn, respectivamente. Por otro lado, tampoco se puede olvidar que la película 3 de My Hero Academia también llegará doblada al español latino a Colombia y demás países de Latinoamérica. Aunque el doblaje de Funimation ha ganado mala fama por su inconsistencia, los actores de Rody Soul y Flect Turn —Samuel Lazcano y Gabriel Basurto, respectivamente— hacen un excelente trabajo. El trío principal —Izuku Midoriya (Sebastián Reggio), Katsuki Bakugo (Rómulo Bernal) y Shoto Todoroki (Juan Felipe Sierra Cortes)— también entrega unas actuaciones sobresalientes.

Sin importar cuál versión vean, los fanáticos de My Hero Academia quedarán contentos tras salir del cine. Incluso si no son cautivados por la relación entre Deku y Rody Soul, las espectaculares coreografías pagan el boleto del cine sin problemas.

En Colombia, la fecha de estreno de My Hero Academia (MHA): Misión Mundial de Héroes está programada para el 13 de enero de 2022. Quienes residan en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Chile, Ecuador, Perú y México podrán verla a partir del 6 de enero.