My Hero Academia: Crunchyroll compartirá un especial antes del estreno de la temporada 7

Hace tres semanas, el canal de TOHO Animation reveló un tráiler de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Boku no Hero Academia. Este mostraba nuevas escenas de la guerra entre héroes y villanos que veremos en la séptima temporada. Ahora, Crunchyroll ha confirmado la hora en la que serán estrenados los episodios de la séptima temporada de My Hero Academia junto a la revelación de una serie de cuatro episodios especiales que llegarán este mismo mes a la plataforma de ‘anime’ bajo demanda.

«Bokurano» de la banda Eve fue el segundo ‘opening’ de la sexta temporada de My Hero Academia.

Crunchyroll iniciará la emisión My Hero Academia Memories el sábado 6 de abril a las 4:30 AM hora de Colombia y 3:30 AM hora de México. Adicionalmente, Crunchyroll ha confirmado que los cuatro episodios del especial My Hero Academia Memories estarán disponibles con subtítulos y doblaje al español de Latinoamérica.

¿Día y hora del estreno de la séptima temporada (7) de My Hero Academia?

El nuevo adelanto de My Hero Academia confirma que la fecha de estreno de la séptima temporada de (7) del ‘anime’ será el sábado 4 de mayo a las 12:30 del mediodía hora de Colombia.

¿Qué arcos argumentales adaptará la séptima temporada de My Hero Academia?

Ahora que ya sabemos el día y la hora del estreno de la septíma temporada de My Hero Academia es hora de repasar que arcos argumentales adaptará.

La sexta temporada de Boku no Hero Academia adaptó el arco argumental conocido como Guerra de liberación paranormal. Este es el último arco de la antepenultima saga del ‘manga de Kōhei Horikoshi. Ahora, la séptima temporada —que por supuesto no será la última— iniciará con la saga final del ‘manga’ My Hero Academia— la cual actualmente se encuentra en su recta final en la revista Shonen Jump.

Escape de Tartarus : este será el arco con el que iniciará la séptima temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ inicia en el capítulo 307 y termina en el 328.

: este será el arco con el que iniciará la séptima temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ inicia en el capítulo 307 y termina en el 328. Star and Stripes : es el segundo arco argumental de la saga final que será adaptado en la temporada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco de transición inicia en el capítulo 329 y termina en el 334.

: es el segundo arco argumental de la saga final que será adaptado en la temporada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco de transición inicia en el capítulo 329 y termina en el 334. El Traidor de la UA: este es el tercer y último arco que adaptará la temporada del 2024 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). En el ‘manga’ este arco inicia en el capítulo 335 y finaliza en el 342.

