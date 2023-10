Por qué vale la pena ver Gen V, la serie ‘spin-off’ de The Boys

Todos quedamos en ‘shock’ con el final de la temporada 3 de The Boys en 2022, pero todavía no conocemos cuando comienza su cuarta temporada. No podemos esperar más para ver cómo «los chicos» van a seguir enfrentando a Homelander (Vengador) y a los ‘supes’ corruptos. La buena noticia es que no tenemos que esperar por nuevos episodios para volver a ese violento pero atractivo mundo. Gen V, ‘spin-off’ the The Boys, ya está en emisión y vale la pena ver esta serie porque es igualmente emocionante y divertida, aunque en formas muy diferentes.

En caso de que no sepan nada sobre esta obra, Gen V aleja la mirada del conflicto entre Billy Butcher y Homelander para enfocarse en un grupo de jóvenes con superpoderes en una universidad especializada para personas como ellos. La universidad de Godolkin, o simplemente God U, entrena a los ‘supes’ del futuro para combatir el crimen o unirse al mundo del espectáculo. Pero como es de esperar del mundo de The Boys, las cosas son más oscuras y crueles de lo que parecen a simple vista.

Cuando anunciaron una una serie en este universo que se iba a desarrollar en una universidad para superhéroes, no sabíamos qué esperar. Tomando en cuenta que mucha de la cultura pop alrededor de las instituciones de educación superior se enfoca en la vida sexual, consumo de drogas y descontrol de los estudiantes, temimos que no iba a ser más que una excusa para exageradas escenas «subidas de tono» aprovechando los poderes de los protagonistas. Pero no debimos desconfiar del talento detrás de cámaras.

Los protagonistas no son los ‘nerds’ y ‘jocks’ clichés. Son personas que, a pesar de su juventud, han pasado por experiencias traumáticas y quieren sobrevivir en un mundo que quiere usarlos y explotarlos. Las escenas de sexo y violencia exageradas no podían faltar. Hay de sobra en cada episodio y pueden resultar bastante impactantes. Algunos pueden considerar que están aquí solo para llamar la atención, pero la verdad es que son clave para entender el mundo de estas series.

Igual que The Boys, Gen V es una sátira de la sociedad moderna, especialmente de la estadounidense. Los jóvenes estudiantes de God U —que, para sorpresa de nadie, es administrada por Vought International— son víctimas de los intereses capitalistas y avaricia de las grandes corporaciones. A sus ojos, no son personas sino poco más que productos que pueden aprovechar para ganar dinero e influencia.

Otro tema presente en la otra serie, pero que aquí se aprovecha al máximo, es la prevalencia de redes sociales y los influenciadores. La importancia de los estudiantes se mide por una lista de clasificación, la cantidad de seguidores en Instagram es un dato importante a considerar si quieren ser admitidos en clases. Temas como la bulimia, la automutilación y los problemas mentales están directamente vinculados a los poderes de los estudiantes. El subtexto no es tan ‘sub’.

Igual que The Boys, Gen V es una serie sorprendentemente progresista. Uno de sus protagonistas es un personaje de género fluido y su identidad es un elemento crucial en su trama. Pero no temen mostrar el lado más feo de una sociedad que pretende ser tolerante e incluyente, pero es racista y queerfóbica cuando se puede salir con la suya.

Debemos aplaudir la forma en que estas dos series presentan una distopia que honestamente es inconfundible del mundo real. Es como si nos encontráramos a solo dos días de ser lo que vemos en la pantalla, solo que con Microsoft o Amazon en lugar de Vought.

En los primeros episodios de Gen V nos presentan el misterio de «el bosque». Este es un laboratorio secreto que se encuentra bajo la universidad y en el que aparentemente realizan experimentos con los estudiantes. Descubrir los objetivos de Vought y no arruinar sus futuros es el objetivo de los protagonistas en la primera temporada. Aunque hace falta un gran villano del nivel de Homelander, todos los personajes están excelentemente trabajados. Son carismáticos, pero están profundamente traumados y tienen aspectos horribles en su personalidad. ¡Uno de los protagonistas estaba dispuesto a dejar morir a una persona con tal de no afectar su clasificación en la universidad!

¿Por qué vale la pena ver Gen V, la serie ‘spin-off’ de The Boys? Porque es una obra excelente, muy bien escrita y bien actuada. Porque nos permite volver al mundo de nuestra serie favorita mientras llega la nueva temporada y tiene cosas muy interesantes que criticar sobre nuestra sociedad usando un humor muy, muy negro.

Pueden ver nuevos episodios de la serie Gen V, spin-off the The Boys, mediante el servicio de ‘streaming’ por suscripción Amazon Prime Video los viernes a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).