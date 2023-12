Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego – Reseña

Si son seguidores veteranos de GamerFocus y solían ver nuestro programa ‘La videotiendita’, saben que no soy fanático del trabajo de Zack Snyder. Nunca me gustaron sus películas de DC y considero que 300, Watchmen y El ejército de los muertos están sobreestimadas. Aún así, me parece un director fascinante por su estética, obsesiones y manejo de la acción. Cuando Snyder anunció que su siguiente obra estaría inspirada en Star Wars, creí que aunque no me gustara, el resultado iba a ser interesante. Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego ya se estrenó en Netflix y en esta reseña vamos a ver si el director nos tiene alguna sorpresa.

Tal vez mis expectativas estaban demasiado bajas porque este filme no me pareció tan malo como auguraba. Pero tampoco considero que sea bueno. Lo verdaderamente triste es que resultó menos interesante de lo que debía ser. Es una repetición de las mismas ideas estéticas que hemos visto en otros trabajos de Snyder. Resulta peor porque pasa por el filtro de obras hechas con mucho más talento por cineastas como Akira Kurosawa, George Lucas y las hermanas Wachowski.

Un grupo de humildes granjeros son amenazados por un poderoso grupo que exige que les entreguen toda su cosecha o sufrirán consecuencias. Ante la amenaza, uno de ellos parte en busca de un grupo de guerreros que les ayude a defenderse.

Un momento. ¿Acaso no es esa la trama de Los siete samurais? Eso es correcto. Cuando comenzó este proyecto, Snyder dijo que “quería hacer su propio Star Wars”. Así como la obra de George Lucas se encuentra inspirada en La fortaleza escondida, este nuevo film se basa directamente en otra película de Kurosawa. El problema es que esta ya hemos visto suficientes “versiones occidentales” de esta en la forma de Los siete magníficos, su ‘remake’, Bichos de Pixar y más. Resulta demasiado familiar.

En esta ocasión, la protagonista es más que una simple granjera. Kora, interpretada por Sofia Boutella, solía ser un miembro de alto rango del Imperio galáctico y por lo tanto sabe defenderse muy bien por sí misma. ¿Imperio galáctico? Sí, igual que su otra gran influencia —Star Wars— los villanos son un gobierno colonial y fascista con claras referencias visuales al tercer reich. También hay escenas que parecen sacadas directamente de la película original de Lucas. Hay una cantina en la que los protagonistas encuentran al piloto de una nave espacial que los saca del planeta y una cyborg que lucha con dos espadas que podrían confundirse con sables de luz.

Aunque otras películas con múltiples influencias han logrado resaltar por sí mismas (incluyendo a la misma Star Wars), Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego no tiene una personalidad propia. Estéticamente es un caos en el que ninguna parte encaja bien con las otras. Hay planetas inspirados en el viejo oeste, en las ciudades ‘cyberpunk’ y hasta en las luchas de gladiadores de la antigua roma, pero no nos dan el trasfondo suficiente para entender que son parte del mismo universo. Cada media hora parece pertenecer a una película diferente.

Los personajes tampoco son especialmente interesantes. Son lo suficientemente distintos entre sí como para que sus inevitables figuras Funko Pop no se vean iguales, pero no tienen personalidades llamativas. En algunos casos apenas tienen trasfondo más allá de “no me gusta el imperio”. Lo bueno es que lucen muy bien en acción. Siempre hemos creído que Sofia Boutella tiene madera de estrella de acción y es triste que se hayan demorado tanto en darle un rol protagónico como este. Amamos verla luchando y disparando en este papel.

El fetiche de Zack Snyder con la figura masculina también regresa con toda su fuerza. Son varios los momentos en que le quita la camisa a sus personajes y los pone a luchar o correr a pecho descubierto y en cámara lenta, especialmente a Tarak (Staz Nair, Qhono de Game of Thrones). Seguramente hará muy felices a los fanáticos de 300. La cámara y los desenfoques se han vuelto casi una firma del director Zack Snyder y vuelve a abusar de estos elementos. A veces lucen muy bien y de verdad resaltan la tensión del momento, pero hay otros en los que resultan absurdos.

Como su nombre sugiere, es solo parte de una historia más grande y la gran batalla prometida se guarda para la siguiente parte que llegaría en abril. Esta entrega se limita a presentar protagonistas y a tener algunas buenas escenas de acción. No hay nada especialmente interesante en el desarrollo de la historia, personajes ni en su construcción de mundo. Muy amablemente nos pide que esperemos a la segunda parte para que llegue “lo bueno”.

No hay mucho más que decir sobre Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego en esta reseña. Es una película para gastar dos horas relativamente entretenidas sin tener que pensar mucho en lo que ocurre. Es una lástima porque algunas ideas interesantes logran asomarse entre los huecos de su trama. La subtrama de la araña humanoide y su odio hacia los humanos del ‘planeta ciberpunk’ tenía más potencial de convertirse en una buena película que la que finalmente hicieron.

¿Será que dejaron lo más interesante para el ‘Snyder Cut’ de Rebel Moon que ya están promocionando?