‘Remake’ de El Cuervo: tráiler y fecha de lanzamiento

Hace algunos días pudimos ver las primeras imágenes de esta producción con un Bill Skarsgard que fue de inmediato comparado con el Guasón de Jared Leto. Lionsgate ya reveló oficialmente el tráiler del remake de El Cuervo (The Crow), podemos confirmar la fecha de estreno y ver al nuevo Eric Craven en acción.

El tráiler fue publicado en el canal oficial de Lionsgate Movies en YouTube. Pueden verlo a continuación, pero tristemente no tiene subtítulos en español.

Al ritmo de Take What You Want de Post Malone, el tráiler del ‘remake’ de El Cuervo (The Crow) prácticamente resume la película. Nos muestra la muerte de Shelly (interpretada por la cantante FKA Twigs), el regreso a la vida de Eric (Bill Skarsgard) y escenas de su venganza contra el responsable del asesino de su amada, el cual es interpretado por Danny Huston.

Este tráiler no ha sido recibido con mucho amor que digamos. Muchos critican su nueva estética y dicen que no tiene el «tono gótico» del que gozaba el filme original. Otros están comparando negativamente al protagonista con Brandon Lee, que falleció durante la filmación de la película de 1994.

El director es Rupert Sanders (Blancanieves y el cazador, Ghost in The Shell).

¿Cuál es la fecha de estreno del ‘remake’ de El Cuervo?

Aunque el tráiler simplemente dice «pronto», sabemos que esta película llegará a los cines de Estados Unidos y otros mercados internacionales el 7 de junio de 2024. Aunque no se ha confirmado su fecha de estreno en Colombia y otros países de Latinoamérica, lo más probable es que llegue el jueves 6 de junio de 2024.

Confirmaremos esta información cuando sea oficial.