En los primeros episodios de la última temporada de La Guerra de los Clones conocimos a la Fuerza Clon 99, también conocida como ‘el lote malo’. Este irregular grupo es el protagonista de la nueva serie animada Star Wars: The Bad Batch, cuya fecha de estreno en Disney+ para Colombia y Latinoamérica ya conocemos gracias a un nuevo tráiler en español.

Esta serie se desarrolla en el espacio entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza. La guerra de los clones ha terminado y el Imperio ha convertido a la Fuerza Clon 99 en su objetivo. Estos antiguos miembros del ejército de la república —Hunter, Echo, Tech, Wrecker y Crosshair— se encuentran a la huida y ahora cuentan con la compañía de una joven chica. También los vemos enfrentando a una joven versión animada de Fennec Shand, el personaje de Ming-Na Wen que conocimos en The Mandalorian.

¿Cuál es la fecha de estreno de Star Wars: The Bad Batch en Colombia y Latinoamérica?

The Bad Batch llegará a Disney+ para nuestra región en la misma fecha que el resto del mundo: 4 de mayo de 2021. Este es conocido como el ‘día de Star Wars‘ (por aquello de «may the fourth be with you») y Lucasfilm prepara varias sorpresas y anuncios además de esta nueva serie.

Esta serie cuenta con Dave Filoni, creador de La Guerra de los Clones y Rebels, como productor. Lo acompañan Jennifer Corbett y Brad Rau, responsables de Resistance. Recuerden que esta es solo una de las múltiples series de Star Wars que LucasFilm tiene planeadas.

Fuente: canal oficial de Star Wars Latinoamérica en YouTube