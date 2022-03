Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas – Reseña

Desde el debut del ‘anime’ de Sword Art Online en 2012, la obra de Reki Kawahara se ha convertido en una de las franquicias más populares de la industria. Independientemente de las críticas que ha recibido el autor japonés, el éxito comercial de Sword Art Online es innegable. Dejando de lado las más de 26 millones de copias que ha vendido la novela ligera y el hecho de que nuevas adaptaciones animadas no han dejado de llegar en los últimos 10 años, la franquicia goza de un amplio ‘merchandising’ compuesto por seis videojuegos, varios ‘spin-off’ y toda clase de productos y coleccionables. Es tan popular que Hollywood no pudo resistirse: está trabajando en una serie ‘live-action’ (imagen real) para Netflix.

La más reciente entrega de la franquicia es su segundo largometraje. Este se estrenó en cines de Japón el 30 de octubre de 2021. No llegó a los cines de Estados Unidos hasta el pasado 3 de diciembre. Basada en el primer volumen de la saga de novelas ligeras Progressive, Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night —localizada como Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas en Latinoamérica— no es una secuela del último ‘anime’/arco argumental: Alicization (2018-2020). Esto se debe a que la saga Progressive se ambienta en el arco de Aincrad, el primero de la franquicia. Más importante, se enfoca específicamente en cómo Kirito y demás jugadores llegaron hasta el final de SAO. No obstante, cabe señalar que la cinta toma varias libertades con respecto al volumen 1 de la saga Progressive.

La película Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas se distingue de su contraparte escrita por dos cambios importantes. El primero es el hecho de que la historia es relatada desde el punto de vista de Asuna Yūki, la heroína de la franquicia. Complementario a lo anterior, el segundo consiste en la introducción de un personaje 100% original. Se trata de Misumi Tozawa, compañera de Asuna y responsable de introducirla a SAO. Curiosamente, estos cambios son fuente de los mejores momentos de Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas.

Tras quedar atrapadas en Sword Art Online junto con otros 10.000 jugadores, Asuna y Misumi forman una ‘party’ y hacen una promesa para sobrevivir juntas. Como se mencionó, una de las fortalezas del filme es la relación entre ambas. Desde el principio, Asuna y Misumi son establecidas como opuestos. La primera goza de una vida social activa, pero sufre bajo las altas expectativas de su familia privilegiada. La segunda es una prodigio, tanto en los videojuegos como en los estudios, pero es inepta socialmente. Es justo por eso último que Misumi atesora la amistad con Asuna.

Aunque técnicamente no es canónica, esta relación sirve para justificar el interés de Asuna en SAO a pesar de su inicial ignorancia sobre videojuegos. No menos importante, la presencia de Misumi permite la existencia de un conflicto que desarrolla a Asuna y ofrece un valioso contexto sobre sus acciones al comienzo del arco de Aincrad. Por supuesto, las soberbias actuaciones de Haruka Tomatsu e Inori Minase —‘seiyū’ de Asuna y Misumi, respectivamente— son una de las razones por las que esta relación funciona dentro del pequeño marco de tiempo del filme.

Irónicamente, Sword Art Online Progressive (SAO): Aria de una noche sin estrellas altera de forma fundamental varios eventos de susodicho arco. Esto específicamente afecta la relación entre Asuna y Kirito. Sin embargo, cabe señalar que estos cambios provienen de la saga de novelas de Reki Kawahara. Esto es bueno y malo en partes iguales. Por un lado, desarrollan aún más la relación entre ambos personajes. Por otro lado, resta cierta autonomía a Asuna al volver a Kirito una parte vital de su historia desde antes de lo originalmente mostrado en la novela ligera original y el ‘anime’.

Otro aspecto que quizás decepcione a los fanáticos es la presentación visual de la cinta. Si bien no es que tenga mala animación, composición o cinematografía, un 80% no se distingue de lo que se ha presentado en el ‘anime’. No es hasta la batalla final —que no solo brilla por su animación, sino por la coreografía— que SAO Progressive: Aria de una noche sin estrellas se siente como una producción cinematográfica.

Hablando de aspectos que se mantienen iguales con respecto al ‘anime’, Yuki Kajiura regresa como compositora de la banda sonora. Aunque sus composiciones comprenden toda clase de estilos, las orquestrales son las que más destacan.

Otro aspecto a resaltar es el doblaje al español latino. Luis Leonardo Suárez, Alejandra Delint —que reinterpretan sus roles como Kirito y Asuna, respectivamente— y Monserrat Mendoza —que interpreta a Misumi— hacen un excelente trabajo localizando las potentes actuaciones de voz en japonés.

Dejando de lado su generalmente nada impresionante animación y la posible recepción negativa de los los cambios al canon de SAO, Aria de una noche sin estrellas es una película que los fanáticos de la obra de Reki Kawahara disfrutarán. No es particularmente ambiciosa o sorprendente, pero provee un apreciado contexto para los que quieran saber más sobre el primer arco de Sword Art Online.

En Colombia, el estreno de SAO Progressive: Aria de una noche sin estrellas será el 10 de marzo. Quienes residan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay podrán verla a partir del mismo día.