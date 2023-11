The Marvels – Reseña

Desde antes que comenzaran a emitir las series de Marvel en Disney+ habían dicho que sus personajes y eventos iban a ser muy importantes en futuras películas. Lo confirmamos con Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, que sigue los eventos de Wandavisión y no tiene mucho sentido si no vimos antes la serie. La interconexión de todas estas obras en diferentes medios ha sido criticada porque algunos consideran que nos “obliga” a estar al día con todo lo que hace Marvel. La prueba de fuego para este enrevesado sistema es The Marvels y en esta reseña vamos qué tal resultó esta película que sirve de secuela a tres diferentes producciones: Capitana Marvel, Wandavisión y Ms Marvel.

Antes de que continúen leyendo, queremos que sepan que esta película sí tiene una escena de mitad de créditos, pero no hay nada al final de ellos. No tienen que esperar a que la cinta deje de girar para irse del teatro.

The Marvels es una película muy graciosa y sorprendentemente corta. Apenas dura más de 90 minutos. Eso es más que suficiente para contar una buena historia con personajes muy agradables y llena de buenas secuencias de acción. Pero esa duración tan inusual para este género —en el que superar las dos horas se había vuelto algo habitual— también trae problemas de los que hablaremos más adelante.

¿Recuerdan que al final de Capitana Marvel, la protagonista dijo que volvería al planeta Hala para destruir la Suprema Inteligencia y acabar con las guerras imperialistas de los Kree? Pues hizo eso treinta años atrás y las cosas no salieron tan bien. Efectivamente acabó la opresión Kree, pero eso desató una guerra civil que dejó al planeta al borde de la destrucción. Dar-Benn —la nueva líder de los Kree— está buscando un artefacto antiguo que la ayudará a revivir su planeta, su imperio y a vengarse de Carol Danvers.

Ese es un concepto bastante sólido para la película. Pero nos queda una duda…

¿Es necesario ver Wandavisión y Ms Marvel para disfrutar la película The Marvels?

Aunque los sorprenda, la respuesta es NO. Muy rápidamente queda claro que Kamala Khan es una ‘fangirl’ de la Capitana Marvel, que Mónica Rambeau tiene una relación distanciada con ella y que ambas tienen poderes. Sus “historias de origen” no son realmente relevantes para esta película.

Si les quedaron agradando estos personajes, pueden ver las series tras terminar de ver este filme. No se van a perder de nada ni les va a arruinar alguna sorpresa.

Un gran equipo de superheroínas

La mayor fortaleza de The Marvels es sin duda el carisma de sus tres protagonistas y la maravillosa química que existe entre ellas. La película no pierde tiempo en juntarlas y de inmediato es aparente lo bien que funcionan juntas. Iman Vellani —Ms Marvel— se roba el show con su energía. Esta niña definitivamente se va a convertir en toda una estrella.

Por un momento parece que las cosas van a seguir un camino diferente. El reencuentro de Carol y Mónica es muy tenso porque no se han visto en 30 años y la primera impresión que Kamala tiene de su heroína es bastante brusca. En otro universo, esta es una película sobre cómo nuestros héroes nunca son lo que parecen y es imposible que aquellos que admiramos no nos decepcionen. Pero en este universo a los héroes les gusta ofrecerse disculpas y hablar para arreglar sus diferencias. Así pueden divertirse y salvar el universo juntas sin mucho drama

¿Es eso mejor o peor? Depende de sus gustos. Solo podemos decir que nosotros la pasamos muy bien viendo este filme. Esta película tiene la ligereza suficiente para saber que una escena musical con una princesa —que parece sacada de una película de Disney— nos puede hacer sonreír.

La química entre la Capitana Marvel, Kamala y Mónica no solo se nota en sus diálogos, sino también en sus escenas de acción. De hecho, estas secuencias están creadas con el propósito específico de resaltar los vínculos entre ellas. Los poderes de luz de las protagonistas quedan conectados y las heroínas intercambian lugares cuando los usan al mismo tiempo. Esto no solo se presta para escenas graciosas, sino para muy buenas coreografías de combate.

¡Flerkens para todos!

Algunos de ustedes prefieren que las películas de superhéroes sean lo más dramáticas y oscuras posibles. Si ese es el caso, es casi seguro que The Marvels no les va a gustar. Esta es una película colorida y alegre que —para bien y para mal— deja los temas más dramáticos en segundo plano.

Un personaje muy querido que regresa es Goose. El ̶g̶a̶t̶o̶ flerken no tiene un rol tan importante como en la primera película de la Capitana Marvel, pero resulta aún más gracioso. No vamos a hacer ‘spoilers’, pero su especie protagoniza una de las escenas que más nos han hecho reír en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Resulta aún más graciosa si reconocen de dónde viene la canción que suena en ese momento.

La familia de Kamala también regresa de la serie Ms Marvel en Disney+ y, como era de esperarse, su papel aquí también se limita a lo cómico. Tras ver a Samuel L Jackson en la desesperante y aburrida Invasión Secreta es todo un gusto verlo aquí como el Nick Fury divertido y seguro de sí mismo que nos enamoró en las primeras películas de esta franquicia.

Sin tiempo para salvar el multiverso

Como dijimos al comienzo de esta reseña, The Marvels es una película relativamente corta. Aunque eso puede ser bastante agradable, también le presenta fuertes retos a su narrativa.

La principal afectada por esto es la villana. Dar-Benn está muy bien interpretada por la bella Zawe Ashton y tiene un trasfondo muy interesante que encaja muy bien en la historia. El problema es que no tiene tiempo para establecer mejor su relación con Carol. Necesitábamos saber más sobre el sufrimiento de su planeta y la situación de los Kree. Sus temas colonialistas y la forma en que usa el sufrimiento de su gente para justificar la opresión contra los demás están muy bien planteados —y son tristemente relevantes en este momento— pero no tienen tiempo para desarrollarse adecuadamente.

Lo mismo pasa con el trauma de Carol por el sufrimiento causado por sus acciones y todos los momentos de genuino dramatismo. La edición de la película resulta brusca en muchos momentos y se puede perder la fuerza de algunas escenas.

El humor también sufre un poco por la falta de tiempo. La historia de Nick Fury, la familia de Kamala y Goose en la base espacial de S.A.B.E.R es muy divertida, pero se siente desconectada de la trama principal. Parece como si la directora Nia DaCosta hubiera hecho una película diferente a la que se le hicieron muchos recortes. Funciona, pero no nos sorprendería que hubiera una versión con 30 minutos más y la veríamos sin dudar.

The Marvels va más alto, más lejos y (mucho) más rápido

Nuestra conclusión en esta reseña es que The Marvels no es la mejor película del Universo Cinematográfico de Marvel, pero está cómodamente ubicada en la mitad del ranking. Eso es bastante bueno considerando que esta franquicia solo tiene una obra que consideramos realmente mala. Vale la pena verla si son fanáticos de Carol, Kamala o Mónica. Pero también la pasarán bien aunque no hayan visto ninguna de las películas o series que ellas protagonizan. Es simplemente una película de superhéroes muy divertida y bien hecha.

También resulta interesante verla si tienen curiosidad sobre el futuro del UCM. La última escena es una referencia que nos hizo sonreír y la escena de mitad de créditos nos muestra algo que llevábamos mucho tiempo esperando.