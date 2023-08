Tortugas ninja: Caos mutante – Reseña

No puedo hablar sobre Tortugas ninja: Caos mutante (TMNT: Mutant Mayhem) en esta reseña sin explicar mi relación con los personajes creados por Kevin Eastman y Peter Laird. Conocí la serie animada cuando tenía solo seis años y de inmediato me obsesioné con TMNT. Eso me llevó a coleccionar cualquier cosa con las caras de Leo, Raph, Don y Mike que el limitado dinero de mis padres les permitiera comprar. Las tortugas han sido parte de mi vida desde entonces y aunque mi fanatismo por ellas puede desaparecer por temporadas, siempre ha vuelto.

Esta nueva película tiene un equipo creativo totalmente nuevo y es una encarnación de estos personajes muy diferente a todas las anteriores. Hicieron cambios a su mitología que seguramente no agradarán del todo a los más puristas, pero no hay duda de que es un gran filme.

La historia de origen de las tortugas es bien conocida y aquí se repite a grandes rasgos. Un contenedor de ‘ooze’ mutagénico cae a las alcantarillas, convirtiendo a cuatro tortugas bebé en mutantes que aprenden artes marciales de su maestro y padre adoptivo, la rata Splinter. Pero las diferencias son importantes. En esta ocasión, el accidente se debe a que el científico rebelde de TCRI Baxter Stockman trató de crear una familia de mutantes para que lo acompañara porque se sentía rechazado por el resto de la humanidad. Esta es la base temática de toda la trama.

Esta es la primera vez que las tortugas ninja adolescentes mutantes se sienten y actúan como verdaderos adolescentes. Otras encarnaciones ya habían tocado el tema de lo jóvenes que son estos héroes, pero aquí es el foco absoluto de la historia. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello también crecieron escondiéndose de la humanidad a causa de su padre sobreprotector. Pero consumieron toda la cultura pop que el internet podía ofrecerles así que no hay nada que deseen más que ir a la escuela y ser chicos normales. Cuando conocen a la reportera estudiantil April O’Neil y descubren que con sus habilidades ninja pueden luchar contra el crimen, trazan un plan para enfrentar al mayor villano de la ciudad y así hacer que todos los amen.

El caso es que dicho villano y sus aliados resultan ser mutantes que no dudan en aceptarlos por lo que son. Las tortugas deben elegir entre luchar para ser aceptados por humanos que les temen o unirse a los criminales que los aceptan como familia.

Tortugas ninja: Caos mutante no guarda grandes sorpresas en su desarrollo. En esencia, es una película bastante tradicional sobre adolescentes tratando de encajar y la tensión con los padres que quieren protegerlos, solo que está combinada con la acción y comedia de las películas de superhéroes modernas. Tiene la misma energía de filmes como el primer Spider-Man de 2002 y de Regreso a casa.

Pero que resulte familiar no significa que no sea especial. Los personajes son increíblemente carismáticos y se les siente esa “química” de hermanos. La acción es excelente y tiene un buen sentido del humor que celebra y se burla con cariño de lo ridículos que podemos ser en nuestra juventud. Pero obviamente lo que más resalta es su arte y estilo visual.

Las comparaciones con las dos entregas de Spider-verso son inevitables, pues también recurre a elementos visuales que imitan el trabajo de líneas de los cómics. Igual que otras películas que tienen un estilo de animación similar —como las geniales Los Mitchell contra las máquinas y El gato con botas: El último deseo— Tortugas ninja: Caos mutante adopta su propia personalidad. En este caso su estilo específicamente recuerda a las líneas agresivas y colores en acuarela de muchos cómics independientes y experimentales de los años noventa. De lo que no hay duda es que luce absolutamente genial.

Pero hay un pequeño problema con este estilo y es que a veces puede oscurecer un poco la acción. La gran cantidad de detalles y movimiento hace que los momentos más frenéticos a veces sean un poco difíciles de seguir. No estamos comparando la acción con la de las películas dosmileras en que la cámara temblorosa y los cortes rápidos no dejaban ver qué pasaba. Es solo que las explosiones de color y la densidad de elementos confunden un poco. Aún así, hay momentos increíbles como un montaje de peleas que salta de tortuga a tortuga y una divertida persecución al ritmo de 4 Non Blondes.

Las peleas merecen un párrafo aparte por lo divertidas que son. Una de ellas es un caos debido a la inexperiencia en combate real de los personajes. Otra, protagonizada por Splinter, es un homenaje al estilo de pelea de Jackie Chan en las películas que hizo en Hong Kong en los ochenta y noventa. Esto encaja bastante bien porque ese legendario actor le pone la voz en la versión hablada en inglés. La música que las acompaña es un excelente ‘hip hop’ que va muy bien con el estilo urbano y juvenil del resto del filme.

Aquellos que han seguido las historias de TMNT a lo largo de los años gozarán con las referencias que hace Tortugas ninja: Caos mutante. Tuve que ahogar gritos cuando escuché el apellido de la villana y en la escena de mitad de créditos cuando vi el dibujo de cierta critatura robótica. Algunos de los mutantes que aparecen son favoritos de los fanáticos, pero con su propio giro especial. Leatherhead, Wingnut y Scumbug pasan a ser hembras. Ray Fillet, Bebop, Rocksteady y Gengis Khan tienen personalidades muy diferentes o incluso radicalmente opuestas a las que suelen tener en los cómics y otras series. Esos cambios ayudaron a darle a esta película su personalidad y a enfocarse en el tema de la obsesión con la aceptación y la radicalización a la que puede llevar el rechazo.

El problema que tienen estos mutantes es que a pesar de lo divertidas que son sus personalidades —y lo bien que encajan las voces en español latino con ellos—, no tienen mucho trasfondo. Este problema se extiende a los protagonistas. Leonardo, April y Splinter son los únicos que tienen un arco de personaje definido. Aunque Rafael, Donatello y Miguel Ángel tienen personalidades claras, su propósito en la trama es difuso. Terminan convertidos en “los hermanos de Leonardo” con un arco compartido. No está del todo mal, pero los fanáticos de estas tres tortugas pueden quedar algo decepcionados. La alta cantidad de referencias a la cultura pop es otro elemento que se puede tornar molesto, aunque no se alcanza a volver algo excesivo.

También se van a decepcionar si esperan ver el lado “más japonés” de la historia. Shredder y el Clan del Pie no son parte de esta aventura. Ya que Splinter mutó de una rata, no existe la conexión con el icónico villano que resulta tan importante en la mitología de TMNT.

Personalmente me gusta más cuando Splinter es Hamato Yoshi. Aunque esta no es la primera versión en que esto no es así, sí me sentí algo decepcionado al comienzo. Luego entendí lo que esta película está tratando de hacer con sus temas y comprendí que era la mejor forma de abordar la situación. El final también resulta bastante interesante y se aleja de lo que la mayoría de encarnaciones de las tortugas ninja han intentado en el pasado. Si hay una secuela —o una serie animada, como se ha rumoreado— tiene un espacio muy interesante y original por el cual continuar la historia.

Tras salir del cine, me encontré nuevamente mirando las figuras de acción de las tortugas ninja en una juguetería. Me sentí como un niño de nuevo, emocionado por estas nuevas aventuras de personajes que han estado conmigo toda mi vida. Estas versiones de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel ahora son mis segundas favoritas de todos los tiempos —solo superados por las de la serie de 2012 y ligeramente por encima de las de los cómics de IDW— y quiero verlos de nuevo en acción.

Me alegra mucho haber podido escribir esta reseña de Tortugas ninja: Caos mutante y compartir con ustedes el amor que siento hacia TMNT. Esta es una gran película que todos los fanáticos de las tortugas adolescentes mutantes deben ver. Seguramente traerá nuevos fanáticos, especialmente entre los más jóvenes.

Gracias a Caos mutante, la película de Netflix Rise of the TMNT, videojuegos como el excelente Shredder’s Revenge que pronto tendrá un DLC y los cómics, es un gran momento para ser fan de las tortugas.