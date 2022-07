Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Reseña

La serie original de Teenage Mutant Ninja Turtles (1987), conocida por estos lados como las ‘Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes’ o simplemente Tortugas Ninja, es la que mayor recordación y cariño guarda entre su público fanático. No es la única iteración, pues el nuevo milenio y la década pasada dejaron hasta tres nuevas series y dos tipos de películas en el multiverso de los reptiles del ninjutsu.

Los videojuegos no se quedaron atrás. Cada generación de las Tortugas Ninja ha estado acompañada por una gran cantidad de títulos, pero los que dejaron su huella en la historia beat ‘em up fueron los desarrollados por Konami. Entre ellos, arcade y SNES se llevaron el premio gordo con Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time. El juego recibió un ‘remake’ de la mano de Ubisoft en 2009 que cambiaba justo lo que lo hacía grandioso: su estilo de arte.

Ese estilo de arte de los 16-bit y el cariño por las Tortugas originales es el que Tribute Games ha tenido en cuenta para desarrollar Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Distribuido por Dotemu, el juego toma la base de Turtles in Time y agrega significativas dosis de detalles de la serie animada de 1987. Es un deleite especialmente dirigido a ‘millennials’, no vamos a negarlo, pero todos pueden disfrutarlo.

Clásico caparazón, nuevo corazón

Desde el principio, el juego impregna su toque ochentero con la reinterpretación del tema musical de la serie y su propia secuencia animada. Es en los modos principales donde vislumbramos las novedades jugables. En primer lugar el modo arcade, que buscando replicar la experiencia clásica, tiene vidas limitadas y no es posible guardar la partida. Los mejores puntajes van quedando registrados en una tabla de clasificación.

Por su parte, el modo historia permite continuar la partida en cualquier momento con los niveles desbloqueados, logros y coleccionables obtenidos hasta entonces. Es el modo ideal para uno o más jugadores, que ahora tienen la fabulosa cantidad máxima de seis. Además de los clásicos Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo y Splinter, por primera vez April O’Neil es un personaje jugable y Casey Jones desbloqueable al completar la historia.

Aún cuando los desarrolladores de Tribute Games captan todos los elementos de los juegos de Konami en Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, añaden características propias como un caricaturesco mapa de Nueva York. Este mismo lo desbloqueamos progresivamente al superar cada uno de los 16 niveles, llamados episodios en honor a la serie.

Accesibilidad cooperativa

Este tipo de títulos beat’ em up son perfectamente jugables de forma individual. Sin embargo, su naturaleza multijugador hace que disfrutarlos entre varios sea la mejor opción. La facilidad de Shredder’s Revenge para este aspecto no solo radica en su ámbito local sino también en línea. En PC, consolas Xbox y Switch, hasta seis jugadores pueden unirse al mismo tiempo en forma local u online. Cuatro máximo en sistemas PS4 y PS5.

En el caso de PC (Steam) por supuesto no es necesaria ninguna membresía. Tanto en Xbox, PlayStation y Switch se requiere una suscripción al respectivo servicio en línea de cada compañía, para acceder a la modalidad online. Toda la historia del juego puede completarse en multijugador local o en línea. Los 16 episodios no tardan más que unas cuantas horas, mas en la rejugabilidad está su fortaleza.

Añadir jugadores conectados antes de un escenario, crear sesiones o unirse a otras activas es intuitivo. Es factible entrar en medio de una partida multijugador como apoyo o recibir el mismo si estamos en aprietos. De cualquier modo el desempeño no se verá afectado. Aprender cuál es el momento ideal para liberar un súper ataque y a nunca dejar un compañero desfallecer –restaurando su energía si es necesario– es vital.

Cada nivel tiene unos retos específicos y coleccionables (cintas de VHS, titulares de prensa, insectos, etc) que obtener para considerarse completado. Estos usualmente se consiguen al destruir los elementos decorativos de los escenarios. Algunos requisitos incluyen no usar súper ataques, no recibir daño o hacer caer a los enemigos en trampas, entre otros. Con más jugadores la acción en pantalla puede llegar a ser visualmente caótica, pero más fácil de alcanzar el 100% en cada nivel.

¡Poder Tortuga!

A lo largo de nuestro recorrido por la colorida Nueva York de los ochenta/noventa –según las Tortugas Ninja–, vemos un despliegue de habilidades dignas de cada personaje. Las Tortugas usan sus tradicionales armas de combate, algunas de mayor alcance (Donatello), otras más poderosas (Raphael), rápidas (Michelangelo) o equitativas (Leonardo). Splinter, April y Casey se defienden con sus propios métodos –y un punto de habilidad extra en el caso de Jones–.

Es una decente forma de expandir el «Poder Tortuga» fuera del caparazón. Incluso referencias como los Punk Frogs (no confundir con Battletoads) hacen algunos cameos en los escenarios e historia, no nos sorprendería haberlos visto como personajes jugables. El vistoso elenco de enemigos no se queda atrás, pasando más allá de los conocidos Bebop, Rocksteady, Baxter, Krang, y claro, Shredder.

Beat ‘em up que modernizan la fórmula bajo su estilo clásico han estado presentes los últimos años gracias a Streets of Rage 4, Double Dragon IV / Neon y River City Girls. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es otro exponente absolutamente decente que potencia los 16-bit a nuevas alturas y recuerda el elemento más importante del género, la diversión compartida.

La compilación Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection llegará más adelante este mismo año, pero por el momento la venganza de Shredder es una secuela plenamente Cowabunga.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - Diseño de personajes y escenarios.

- Imperceptible cambio de desarrollador.

- Hasta seis personajes jugables al mismo tiempo.

- Multijugador online correctamente integrado.

- La mejor generación de Tortugas Ninja. Lo que no nos gustó - Solo hasta cuatro jugadores en consolas PlayStation.

- Algo corto pero no por eso menos divertido. En resumen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sabe lo que hace como beat 'em up. Toma lo que tanto hizo divertidos a los juegos de Konami basados en TMNT, le brinda su respectivo toque moderno, una fluida jugabilidad y los inconfundibles diseños de la serie original, para crear un juego atractivo a toda clase de público. No hay una profundidad en mecánicas porque su único objetivo necesario es lograr un fino conjunto multijugador local o en línea. En eso sabe más que defenderse con su "poder tortuga".

Reseña hecha con una copia digital de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge para Nintendo Switch brindada por Dotemu.