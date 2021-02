WandaVision (Episodio 8) – ‘Flashbacks’ para todos

Llegó el momento de la verdad. De ver con nuestros propios ojos los eventos que nos han sido narrados en varias ocasiones, pero no habíamos presenciado. El capítulo 8 de WandaVision, apropiadamente titulado “En el episodio anterior…”, es un viaje por la memoria de Wanda que nos permite ver sus verdaderos orígenes y descubrir las mentiras que otros personajes nos han dicho en el camino.

Este análisis contiene ‘spoilers’ del Episodio 8 de WandaVision

La magia en WandaVision

Cuando vimos la escena post-créditos de Capitán América: El soldado del invierno hace mil años atrás (en 2014), concluimos que tanto los poderes de Pietro como de Wanda provenían de los experimentos que Hydra realizó en ellos con la Piedra de la Mente, que en ese momento era parte del cetro de Loki. Resulta que ese no era exactamente el caso. Al menos no para Wanda.

La ‘terapia forzada’ a la que es sometida por Agatha Harkness nos revela que Wanda ya era una bruja con poderes mágicos antes de su encuentro con la Piedra del Infinito. Lo que esta hizo fue liberar su potencial.

Pero esto crea más preguntas. ¿Dónde terminan los poderes de Wanda y comienzan los que le dio la Piedra, si es que le dio alguno? ¿Son todas las habilidades de Wanda mágicas en esencia? Este es un problema con el que también lidia la Bruja Escarlata en los cómics. En estos se decidió explicar que ella usa magia además de sus poderes como mutante, pero también resulta imposible determinar la diferencia entre ambos.

El haber mantenido la bomba de Stark sin explotar cuando era niña es comparable a Harry Potter liberando la serpiente del zoológico sin saber cómo en La piedra filosofal. Es una idea común de la ficción fantástica que los ‘magos’ puedan realizar magia espontáneamente sin proponérselo, sobre todo en casos de estrés. Pero el hecho que Wanda aparentemente pueda hacer “hechizos” sin entrenamiento mágico alguno es lo que más llama la atención. Eso crea un vínculo directo entre la naturaleza de las Piedras y la magia, que resulta aún más profundo de lo que sugería Doctor Strange.

Si seguimos por ese camino, podemos concluir que los poderes de la Capitana Marvel, Pietro y hasta el mismo Vision son mágicos en su naturaleza, pues todos provienen de las Piedras. Eso sigue creando más preguntas. Por ejemplo, se sugiere que Wanda sobrevivió al experimento de Hydra solo gracias a su potencial mágico, ¿entonces por qué Pietro también sobrevivió? También nos preguntamos si las personas con potencial mágico, como Wanda y Agatha, comparten algo en su naturaleza con las ‘entidades cósmicas’ que crearon las Piedras en primer lugar.

O tal vez nos estamos complicando demasiado pensando en esto.

Los traumas de Wanda

Tantas teorías locas en internet sobre qué estaba pasando en la serie —que iban desde una Wanda poseída por Mephisto hasta realidades paralelas del multiverso en las que Vision y Pietro estaban con vida— distrajeron a muchos del tema real de esta serie. Para decepción de algunos y alivio de otros, el episodio 8 de WandaVision puso casi todas esas teorías a descansar.

No hay interferencias demoníacas en esta historia. Todo es obra de Wanda. El final del capítulo anterior nos hizo pensar que Agatha Harkness podía estar detrás de la creación del ‘Hex’, pero ella simplemente fue atraída por este. De hecho, este ‘mundo de sitcom’ fue creado inconscientemente en un ataque de tristeza.

Wanda ha sufrido mucho. La pérdida de sus padres, su hermano, su amado y lo ocurrido en Lagos, claramente le ha pasado una factura psicológica. En uno de nuestros anteriores análisis concluimos correctamente que las series que estaba recreando dentro del ‘Hex’, como El show de Dick Van Dyke y Hechizada, fueron importantes para ella cuando era pequeña. Lo que no sabíamos es que también eran parte de su relación con Vision.

El ‘pecado’ de Wanda no fue premeditado. Incluso descubrimos que ella en realidad no robó el cuerpo de Vision y que su compañero en este mundo es una creación de su mente y poder mágico. Sin embargo, sí decidió continuar con ello a pesar de estar consciente que hay personas ‘atrapadas’ allí. Sí, está haciendo lo posible porque estén todos ‘bien’. Incluso podría racionalizar que les está haciendo un favor al llevarlos a un mundo donde “nadie resulta realmente lastimado”. El Westview real parecía estar mal económicamente, con negocios cerrados por todo el lugar.

También podemos desechar la idea que la aparición del ‘Pietro’ de X-Men en lugar del que vimos en La era de Ultrón fuera el punto de entrada de los mutantes al UCM. Agatha dejó bastante claro que ‘Fietro’ no era más que un intento de engañar a Wanda. Que hayan elegido a un actor que también había interpretado a Quicksilver no era más que un guiño a los espectadores.

¿Qué es una bruja escarlata?

En el episodio 8 de WandaVision nos encontramos con la primera vez que mencionan el nombre ‘Bruja Escarlata’ en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hace algunos episodios se encargaron de recordarnos que Wanda nunca tuvo un nombre de superheroina. Eso fue precisamente para que este momento tuviera más peso. Sin embargo, ya sabíamos que esto iba a pasar. Kevin Feige reveló en 2019 que en esta serie le darían ese nombre a Wanda.

De acuerdo a lo que dice Agatha Harkness, una bruja escarlata es una persona capaz de usar magia del caos para ‘crear’ de la nada. En los cómics, este tipo de magia es aquella capaz de alterar y reconstruir la misma realidad y muy pocos seres son capaces de controlar su poder. Esto es lo que le permitió a Wanda dar comienzo a los eventos de la saga House of M, en la que convirtió a los mutantes en los amos del planeta.

Vale la pena mencionar que este tipo de magia tiene su origen en un dios malvado llamado Chthon, pero no creemos que esto vaya a jugar un papel en la serie. Aún así, esta magia es tan poderosa que fue capaz de recrear un material tan raro como el vibranium para el cuerpo de Vision (en un episodio anterior confirmaron que SWORD estaba rastreando este material dentro del ‘Hex’).

Cuando Wanda tiene su contacto con la Piedra de la Mente, parece dar una mirada al futuro. Ve su propia silueta usando un traje similar al de los cómics, probablemente ella asumiendo finalmente el rol de la Bruja Escarlata.

Gracias a las nuevas revelaciones, es difícil considerar a Wanda una verdadera villana. Sin embargo, todavía creemos que se puede dirigir en ese camino. Es poco probable que cuando finalmente deshaga el ‘Hex’ pueda seguir al lado del esposo e hijos que ha creado en este lugar y eso puede terminar de afectarla mentalmente. La gran teoría sigue siendo que ella será ‘la mala’ en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya veremos si resulta verdad.

Vision Blanco

En la escena post-creditos del episodio 8 de Wandavision podemos ver que SWORD ha logrado ‘revivir’ el cadáver de Vision usando la magia residual de Wanda en la bomba de Stark que cayó hace años en Sokovia. Este Vision es completamente blanco y los fanáticos de los cómics reconocerán de inmediato esa apariencia.

En 1989, Marvel publicó una saga de West Coast Avengers llamada ‘Vision Quest’. En esta, Vision es desensamblado por el gobierno y reconstruido por Hank Pym. Sin embargo, regresa sin recuerdos ni empatía por la vida humana y con una apariencia descolorida. Es notable que esta sea la saga en la que Wanda descubre que sus hijos no son “reales”.

¿Cameo de Stan Lee?

Antes de despedirnos del penúltimo capítulo de esta serie, tenemos que mencionar esta curiosa referencia. Stan Lee obviamente no alcanzó a hacer su tradicional aparición especial antes de su triste fallecimiento, pero el espíritu de sus cameos vive en su célebre “Excelsior”, que aparece en la placa del auto de Wanda.

