All Knights e Isurus Gaming se enfrentarán en la final de la LLA

Este fin de semana pasado ha sido el momento definitivo para determinar al rival de All Knights en la penúltima semana de la etapa de clausura de la Liga Latinoamérica League of Legends. Aunque este nuevo formato ha probado ser controversial en algunos puntos de vista, la situación actual ha traído un cambio al que los jugadores se han habituado gradualmente. Es ahora donde el campeón del año pasado, Isurus Gaming, probará que merece ser una vez más el gran victorioso frente a All Knights en la final.

Durante la serie de la semifinal, Rainbow7 ganaba confianza al tomar el primer punto, sin embargo. Isurus retomó con un juego agresivo, pero cauteloso dominando a sus oponentes en los siguientes 3 encuentros y asegurando su pase directo a la final.

De esta forma se arma el escenario para el cierre del primer semestre de la Liga Latinoamérica League of Legends. Esto marcará un nuevo capítulo en la rivalidad entre Isurus Gaming de Argentina y All Knights, oriundo de Chile, la cual promete estar llena de emoción y momentos memorables.

La gran final se jugará el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 3 de la tarde (hora Colombia) y se transmitirá por los tradicionales canales de Twitch y YouTube.