¿Las partidas de la LLA 2023 los están dejando con ganas de más, pero no ven otras ligas porque no entienden el idioma? Les tenemos una gran noticia. Muy pronto van a poder disfrutar las partidas de League of Legends (LoL) de la liga norteamericana LCS (League Championship Series) narradas en español, les diremos la fecha o cuándo empieza y cómo ver los juegos en vivo.

Esta será una transmisión completamente oficial, no una retransmisión hecha por fans.

¿Quiénes serán los casters en español de las partidas de la LCS?

En el talento narrador y de análisis de las jugadas se encuentran Profe Andrés, Lord Jirall, Lenore, Magui Sunshine, Crafer, Raytone y Nachittus

¿Fecha Cuándo empieza la liga norteamericana LCS de League of Legends (LoL) y en qué fechas continúa?

La primera serie de ‘playoffs’ se llevará a cabo entre el jueves 23 y el domingo 26 de marzo de 2023. Continuarán el jueves 30, el viernes 31, sábado 8 de abril y domingo 9 de abril de 2023.

A qué horas empiezas las partidas y cómo ver la LCS en vivo

Las transmisiones de la LCS iniciarán los días señalados a las 3:30 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Pueden verlas en los canales oficiales de Twitch y YouTube de la LLA.

Fuente: Riot Games