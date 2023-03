9 Years of Shadows – Reseña

Aunque muchos consideran que no se puede innovar mucho en el género ‘metroidvania’, esta clase de títulos siguen siendo muy populares en el mundo indie. Por si no lo saben, estos juegos en 2D cuentan con un solo mapa interconectado y en el que podemos revisitar áreas con nuevas habilidades para descubrir nuevas zonas. 9 Years of Shadows, el juego del que hablamos en esta reseña, fue desarrollado por el equipo mexicano Halberd Studios. En este notamos la influencia de uno de los juegos más grandes del género: Castlevania: Symphony of the Night.

Este juego existe gracias a una exitosa campaña en Kickstarter. Siempre nos hace felices ver proyectos latinoamericanos como este salir adelante y hacerse realidad, ¿pero vale la pena jugarlo? ¿Aporta algo a una fórmula que muchos jugadores consideran agotada? ¿Qué tan ‘castlevánico’ es? Vamos a descubrirlo.

Europa es una joven guerrera que vive en un mundo maldito. Hace nueve años, una corrupción emergió del Castillo de Talos, eliminando el color y causando sufrimiento en todas partes. Tras perder a sus padres, Europa decide viajar al castillo para detener la maldición o morir en el intento.

9 Years of Shadows es un banquete visual para los amantes del arte en pixeles. Tras una breve introducción en blanco y negro descubrimos escenarios muy coloridos y llenos de detalles que realmente los hacen sentir como parte de otro mundo. No son tan vistosos como los de otros juegos con el mismo estilo, pero tienen personalidad.

Esa descripción también se extiende a los personajes. Todos tienen una gran animación y fantásticos diseños inspirados en ‘anime’, fantasía heroica y elementos modernos. Estamos seguros que las armaduras de la protagonista se originaron tras ver episodios de Caballeros del zodiaco y la transformación que vemos en el video de introducción es calcada de Sailor Moon. Estas inspiraciones se traducen bellamente al arte en pixeles.

Esta estética está presente en un escenario con ideas muy arriesgadas. El mundo de Europa es uno en que la música y el color tienen especial importancia simbólica. Muchos elementos del juego están definidos en base a ellos. Por ejemplo, los personajes que rescatamos son miembros de una orquesta, el punto en que guardamos la partida es un piano y cada zona está representada por un color característico. Tristemente, aquí encontramos el primer gran defecto de 9 Years of Shadows: sus diferentes temáticas, símbolos y conceptos no están bien desarrollados.

La historia básica del juego es clara: debemos explorar el Castillo de Talos en compañía de Apino, un oso de peluche fantasma capaz de devolver la luz al mundo, para descubrir el origen de la corrupción y eliminarlo. A lo largo del juego aprendemos más sobre el pasado de la protagonista Europa, los personajes que encuentra en el castillo y el mismo Talos, pero no encajan bien entre sí. Entendemos que este mundo es raro por naturaleza, pero las referencias a la mitología griega, el trasfondo musical de los personajes, el simbolismo del color y la misma tragedia en el corazón de Talos parecen piezas de rompecabezas diferentes. El resultado es un desarrollo narrativo irregular y a veces aburrido. Al final tenemos un bonito mensaje sobre el duelo, pero juegos como Gris ya han manejado ese tema con mejores resultados.

Lo que más nos duele aceptar en esta reseña es que la música de 9 Years of Shadows no nos impresionó. Tiene composiciones muy interesantes de artistas tan importantes como Michiru Yamane (Castlevania) y Manami Matsumae (Mega Man), pero las melodías que ponen énfasis en la disonancia no destacan a pesar de ser piezas hermosas por sí mismas. Esto es grave en un juego en que la música supuestamente tiene una relevancia temática.

Muchos de estos problemas narrativos y de cohesión desaparecen si lo que más nos importa de un título metroidvania es su jugabilidad. 9 Years of Shadows tiene un sistema de control rápido y preciso. Lo que le falta en variedad lo compensa con fluidez. Los combates contra jefes son lo que más nos gustó del juego. Aunque siguen fórmulas que serán familiares a los fanáticos del género, aprovechan bien las habilidades de Europa y cuentan con muy buenos diseños. Fueron raros los jefes que derrotamos a la primera oportunidad, pues la mayoría requirieron varios intentos en los que tuvimos que pulir nuestra técnica y prestar atención a sus rutinas de ataques. Derrotar a uno siempre fue satisfactorio.

Las habilidades son divertidas de usar, como la transformación en sirena que nos permite subir cascadas y la serpiente con la que podemos atravesar túneles. Pero es una lástima que su uso sea tan restrictivo. Solo podemos usarlas en lugares específicos y si la situación lo amerita. Esto hace que la exploración no sea tan divertida, pero les permitió a los desarrolladores crear secuencias en las que pasamos de una habilidad a otra con fluidez y que ponen a prueba nuestra habilidad plataformera.

Tristemente, hay más defectos que no podemos dejar de mencionar. La versión prelanzamiento de 9 Years of Shadows que usamos para esta reseña estaba plagada de ‘bugs’. Vimos enemigos que se quedaban atrapados en la geometría de los niveles, animaciones que se quedaban pegadas y cambios sin sentido en el mapa. También sufrimos bastantes bloqueos que nos forzaron a salir del juego, haciéndonos perder bastante progreso. Es altamente posible que estos errores sean corregidos para el lanzamiento o con parches posteriores.

9 Years of Shadow es un buen juego y nos encanta ver obras de estudios latinoamericanos. Pero la verdad es que no destaca entre la oferta existente de metroidvanias. La mayoría de sus elementos son derivativos, su trama y temas carecen de fuerza y su diseño de niveles no es el mejor. Pero eso no significa que no valga la pena. Si son fanáticos del género y están buscando algo que los tenga entretenidos mientras llega el esperado Silksong, este título es una excelente opción.

9 Years of Shadows 6.9/10 Nota Lo que nos gustó - Bello arte en pixeles.

- Gran ambientación.

- Controles rápidos y fluidos.

- Combates contra jefes. Lo que no nos gustó - Historia y temas con poca cohesión.

- Poca innovación.

- Demasiados elementos derivativos.

- Muchos 'bugs' y bloqueos (en versión de prelanzamiento). En resumen Si tiene ganas de disfrutar un metroidvania al estilo clásico de Symphony of the Night, 9 Years of Shadows es una gran opción que los atrapará con sus excelentes combates contra jefes, bello estilo visual y claras influencias 'anime'. La verdad es que no hace mucho para destacar en este saturado género y usa muchos elementos con los que estamos más que familiarizados, por lo que guarda pocas sorpresas. Los múltiples errores técnicos que encontramos y una trama débil también juegan en su contra, pero no vamos a negar que pasamos una docena de horas muy entretenidas.

Reseña hecha con una copia digital de 9 Years of Shadows para PC (Steam) brindada por Freedom Games.