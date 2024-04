Tales of Kenzera: Zau – Reseña

Solemos bromear diciendo que todos los juegos independientes tratan sobre la depresión y el duelo. Aunque este título no clasifica exactamente como juego indie —Surgent Studios es un equipo de tamaño medio y recibió apoyo de Electronic Arts— es sobre el dolor del protagonista por la muerte de su padre y podría ser un ejemplo más de esa tendencia. Sin embargo, Tales of Kenzera: Zau no es solo uno de los juegos que mejor maneja el tema de la pérdida de un ser querido, es un muy buen ‘metroidvania’ y en esta reseña les diré todo al respecto.

Zau es un joven chamán que tiene dificultades para lidiar con la muerte de su padre. En medio de su dolor, invoca a Kalunga —dios de la muerte— y hace un trato con él. Si logra derrotar a tres poderosos espíritus que escaparon de la muerte, le devolverá a su querido baba.

Como ya dije, este es un ‘metroidvania’. Eso significa que recorremos un mapa 2D interconectado y que conseguiremos poderes que permiten encontrar nuevos caminos en zonas ya visitadas. Este es un género que se encuentra algo saturado, pero esta obra resulta especial. Vamos a ver qué hacer para resaltar entre tantas otras.

Bienvenidos a Kenzera

Kenzera, la tierra en que se desarrolla la mayor parte del juego, es un lugar de fantasía inspirado en las culturas bantúes. Aunque no usa los dioses y nombres de una mitología africana específica, sí respeta las ideas y cosmología de muchas de ellas. Un ejemplo de esto es Kalunga. Aunque no hay un dios de la muerte con ese nombre en las religiones de África, ese término sí existe en las creencias bakongo y se refiere a la línea que separa los mundos. Esa es solo una muestra del gran trabajo que hizo el equipo de Surgent Studios a la hora de dar vida a este universo.

Visualmente, Tales of Kenzera: Zau también refleja los mitos y leyendas de buena parte de ese continente. Están llenos de iconografía tribal, pero no cae en el típico error de mostrar al continente sólo como una tierra salvaje. Lo equilibra con un ambiente afrofuturista que sirve de marco a la historia. Aunque los escenarios pueden ser descritos como biomas tradicionales de los videojuegos —bosque, cuevas, desierto, nivel de lava— todos tienen personalidad propia. No lo digo solo por sus elementos visuales, sino también por su excelente música con evocadores coros.

Tenemos demasiados videojuegos inspirados en las mitologías griega, nórdica y japonesa. Uno inspirado en leyendas tan generalmente desconocidas como las africanas es más que bienvenido. Ojalá sirva de ejemplo para que surjan cada vez más.

Perder a alguien querido

Muchos juegos que tratan el tema del duelo los hacen bajo capas de metáfora y simbolismo. Aunque Tales of Kenzera: Zau es una historia fantástica, es el juego más directo que he visto en cuanto a la forma de expresar el dolor y las emociones que causa la muerte de un familiar. La forma en que Zau expresa —o falla en expresar— lo que siente resultó dolorosamente familiar. Es posible sentir empatía por este joven incluso si no hemos perdido a nadie.

El trabajo de voces, tanto en inglés como en la lengua africana kiswahili (los textos sí están traducidos al español), es absolutamente fantástico y lleno de sentimiento. Esto tiene mucho sentido si consideramos que la voz del protagonista es la de Abubakar Salim, fundador del estudio y la mente creativa detrás de este juego. Él ha sido muy público al decir que se inspiró en la muerte de su padre a la hora de dar vida a esta obra.

Eso no significa que la trama deje elementos más sutiles de lado. Los tres grandes espíritus que sirven como jefes a lo largo de la aventura han rechazado a Kalunga y cada uno representa una forma diferente de enfrentar la pérdida de un ser querido, los miedos que tenemos ante la perspectiva de morir y las terribles consecuencias de no aceptar ese destino. Argumentalmente es un juego muy bien pensado en el que cada elemento narrativo gira perfectamente alrededor del tema principal. Puede que algunos piensen que el marco afrofuturista en el que se cuenta la trama “sobra”, pero no es así. Es importante que esta sea “una historia dentro de una historia” para alcanzar la profundidad que tiene.

Los poderes de un chamán

Todo eso suena muy bien, ¿pero qué tal es la jugabilidad? Tales of Kenzera: Zau es un ‘metroidvania’ bastante sencillo en su estructura. Ni siquiera tenemos que regresar a áreas ya visitadas si solo seguimos la historia principal. Si nos devolvemos para explorar de nuevo con los nuevos poderes que ganamos, podemos encontrar coleccionables, retos de plataformas, combate y amuletos que nos dan mejoras o profundizan en el ‘lore’, pero es algo completamente opcional.

Esto hace que algunos poderes resulten, honestamente, algo aburridos. Algunas sólo son útiles en momentos estrictamente definidos. Otras llegan muy tarde y solo les sacamos provecho si decidimos devolvernos a explorar zonas no visitadas, lo cual resulta complicado porque el mapa hace un muy mal trabajo indicando dónde hemos estado y dónde no. Ni siquiera permite poner marcadores.

Algunas de estas habilidades se pueden usar en combate y lo complementan bien, pero la estrella del show son las máscaras de chamán de Zau. En cualquier momento, incluso en medio de un combo, podemos cambiar entre la Máscara del Sol, enfocada en el combate cuerpo a cuerpo, y la Máscara de la Luna, adecuada para atacar a distancia. Esto se presta para enfrentamiento que resultan dinámicos y muy entretenidos. Aunque no hay mucha variedad de enemigos, sus combinaciones y los obstáculos de las arenas en que los encontramos hacen que pelear sea divertido y en ocasiones es todo un reto.

Las peleas fueron emocionantes, sobre todo contra los jefes, pero mis momentos favoritos de jugabilidad en Tales of Kenzera: Zau fueron las secuencias de plataformas. Zau es un personaje veloz y fácil de controlar, ir a toda velocidad saltando y usando sus habilidades para superar obstáculos de forma encadenada se siente muy satisfactorio.

La muerte puede llegar rápido, pero los ‘checkpoints’ son bastante generosos. No hay sensación tan agradable como finalmente superar un reto tras morir numerosas veces en él. Claro que puedo decir que algunas de esas muertes no fueron mi culpa. Hay momentos en que la cámara no parece responder a la velocidad de Zau, dejando poco espacio para reaccionar a lo que viene. También hay picos y enemigos con un ‘hitbox’ muy extraño y hubo peleas en las que habían tantos enemigos, disparos y efectos a la vez que perdía de vista al protagonista.

¡Quiero volver a Kenzera!

Disfruté mucho Tales of Kenzera: Zau y espero que el amor que siento por bella historia del juego quede reflejada en esta reseña. Pero también tengo que decir que, a nivel jugable, no me pareció nada especial. Pocos meses antes jugué Prince of Persia: The Lost Crown, con el que guarda muchas similitudes, y esa obra de Ubisoft es mucho mejor a nivel de mecánicas y estructura.

Los defectos que puede tener a nivel de jugabilidad los compensa bastante con su ambientación e historia. No es el mejor de los ‘metroidvania’, pero es un juego que sin duda recomiendo a amantes del género, a recién llegados a éste y a todos los que se sientan atraídos por una historia muy emotiva que nos lleva a un mundo poco visto en los videojuegos.

El nombre de este juego me hace creer que la historia de Zau es solo uno de muchos cuentos desarrollados en la fantástica tierra de Kenzera. Me ilusiona la idea de jugar más títulos en este mismo universo.

Tales of Kenzera: Zau 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - Bella historia sobre el duelo de perder a un padre.

- Excelente ambientación inspirada en mitos africanos.

- Fantástico trabajo de actuación de voz en inglés y suajili.

- Acción rápida en combates y plataformeo. Lo que no nos gustó - Desarrollo mecánico demasiado simple.

- Poca variedad de enemigos.

- Poderes algo desaprovechados.

- El mapa no indica áreas no visitadas. En resumen Es verdad que hay demasiados juego estilo 'metroidvania', pero todos tienen algo interesante que aportar. En el caso de Tales of Kenzera: Zau tenemos una fantástica ambientación inspirada en leyendas y cultura de África, así como una bellísima historia sobre un joven que no puede superar la muerte de su padre. Su jugabilidad llena de acción y retos de plataformas no es nada especial, pero resulta muy divertida y en ocasiones incluso emocionante. Aunque se siente un poco desaprovechado a nivel jugable, nos enamoramos de Kenzera y queremos ver más juegos en este universo.

Reseña hecha con una copia digital de Tales of Kenzera: Zau para PS5 brindada por Electronic Arts. El juego también estará disponible para PC, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.