Activision afirma que el peso de Modern Warfare 3 se debe al nuevo contenido

Según Activision, el incremento del tamaño en comparación al último Call of Duty se debe al incremento de contenido disponible en el día de lanzamiento. Modern Warfare 3 está a la vuelta de la esquina y lo primero que sorprendió a todos los jugadores es su exagerado peso. Aunque un problema similar sucedió con Starfield al inicio de su lanzamiento, era entendible que un juego tan grande pesara bastante. Sin embargo con Modern Warfare 3 la cosa cambia radicalmente.

Según afirma Activision, el aumento se debe a que desde el primer día tenemos una gran cantidad de contenido disponible para poder usar: desde el mundo abierto con zombis, suplementos para los que se muevan de Modern Warfare 2, al igual que los mapas para Warzone. Todo esto en junto hace que el juego pese más de 200 GB. Una cantidad de información difícil de encontrar en muchos juegos de la actualidad.

Modern Warfare 3 es la entrega sorpresa más esperada para finales de este 2023.

De igual forma, Activision aclaró que los jugadores pueden elegir qué contenido descargar y cuál no en orden de su preferencia de juego. A pesar de esto, muchos usuarios que sí quieran jugar la totalidad del contenido deberán expandir su capacidad de almacenamiento en sus respectivas consolas. Puede que instalar el contenido en particular que queremos jugar sea una solución, pero en caso de que se lance más contenido no tendremos otra opción que expandir el almacenamiento de nuestras consolas.

Estamos a pocos días del lanzamiento oficial de Modern Warfare 3 el próximo 10 de noviembre, aunque la campaña se lanzó hoy en el acceso temprano del juego. Aún queda bastante tiempo para disfrutar del contenido completo y asegurarnos de poder descargarlo en nuestras respectivas consolas. Así debamos comprar varias memorias de expansión.

Recientemente Activision confirmó que varios mapas de Modern Warfare 2 estarán disponibles para esta próxima entrega y así conectar ambos títulos que son bastante nuevos. Aunque para muchos sigue siendo una sorpresa ver estos dos títulos de la mano, para otros esto solo significa el resurgir de un gigante de los ‘shooter’ como lo fue Call of Duty.

Vía: VGC