Microsoft tiene juegos ‘más vendidos’ en la PS Store que Sony a la fecha

Tanto Microsoft y Sony, como sus plataformas de videojuegos Xbox y PlayStation, comparten más de lo que compiten en el ecosistema de la industria. No vamos a asegurar que todos son felices y bailan alrededor del arco iris, pero la cruenta guerra de la que muchos fanáticos se agarran para asegurar que su consola es la mejor, básicamente solo sirve para darles publicidad gratuita. El punto curioso es que Microsoft sea ahora un mayor distribuidor y sus juegos se destaquen más en la tienda en línea de Sony, PS Store, gracias a la popularidad de las consolas PlayStation.

Con la adquisición de Activision Blizzard, las propiedades de Microsoft han cobrado para la compañía una buena parte del mercado y esto se manifiesta en la PS Store. Entre los 25 juegos ‘más vendidos’ de la PS Store –que tiene frecuencia diaria de actualización–, hay más juegos de Microsoft que de Sony. Es importante resaltar que los listados varían por región e incluyen ‘free-to-play’ como Fortnite (este en primer lugar). Los juegos con descuentos por obvias razones suelen escalar posiciones más fácilmente.

Coyuntura mediática

De acuerdo con los datos del 18 de abril del 2024, siete juegos de Microsoft se ubican entre los 25 más vendidos de la PS Store. Impulsados por la serie de Amazon Prime Video, cuya segunda temporada ha sido oficialmente confirmada, Fallout 4 y Fallout 76 aparecen enlistados y notablemente descontados. Call of Duty naturalmente ocupa la segunda posición, mientras que le siguen Overwatch 2, Minecraft, más los recientemente incluidos Sea of Thieves y Grounded.

Por su parte, Sony aporta MLB The Show 24, Helldivers II, Destiny 2, Stellar Blade y Rise of the Ronin. Sin embargo, Helldivers II es desarrollado por Arrowhead Studios, Rise of the Ronin por Team Ninja y Stellar Blade por Shift Up. Sony únicamente los distribuye, pero no es propietario de dichos estudios. Como sea, esta sinergia de productos es ganancia para ambas gigantescas compañías.

