Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Reseña

Como si se tratase de una ironía de la historia, la tan negada para Occidente franquicia Wars de Nintendo finalmente fue lanzada en América un día antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La guerra real no es un juego, pero el juego de Game Boy Advance tampoco tenía la culpa y son más las franquicias FPS que han explotado dicha temática. Japón prefirió aplazar tres años más el lanzamiento y solo lo recibió junto con su secuela en la compilación Game Boy Wars Advance 1+2, misma que ha recibido el ‘remake’ Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp para Nintendo Switch.

Game Boy Wars –de Hudson Soft– era la versión portátil de Famicom Wars, desarrollado por Intelligent Systems, los mismos de Fire Emblem. Tanto en Japón como en Occidente, Fire Emblem llegó después de Wars. Game Boy Advance tuvo en Advance Wars una de las bases más fuertes posibles en los primeros meses de la portátil. Evolucionó el diseño y la jugabilidad respecto a sus predecesores. La hizo más atractiva, con animaciones y arte de pixeles impecables para la consola de 32-bit de Nintendo.

Sus dos entregas lo hacen sencillamente uno de los mejores juegos de Game Boy Advance. Nintendo bien podría haberlos relanzado en su formato original para GBA gracias a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En su lugar, hace unos años le encargó a WayForward el trabajo de unos muy fieles ‘remakes’ para la máquina híbrida. La casa matriz de Shantae no necesita presentación en el mundo plataformero. En Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, de inmediato notamos unas animaciones 2D de personajes bastante similares a las de River City Girls.

Para nuestra reseña de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp en Switch pudimos acceder de inmediato a la secuela Black Hole Rising.

Estas, sin embargo, se apartan de los gráficos en el campo de batalla, que en su lugar son 3D. Esta principal diferencia frente a los juegos originales deja un resultado mixto. Los detallados pixeles tienen un encanto innato que los convierte en exponentes inmortales. Franquicias como Pokémon han demostrado que el arte 2D posee grandes fortalezas incluso si el 3D termina por reemplazarlo. Pese a que un poco de la personalidad de GBA se vaya con el salto a 3D de los combates, la jugabilidad de Advance Wars sigue intacta y suma los modernizados diseños de personajes.

Entretanto, en Switch los tiempos de enseñanza por fortuna han sido reducidos. El juego original hacía pasar a los jugadores por una serie de tutoriales y 14 batallas de entrenamiento para explicar las mecánicas básicas. Cada unidad de Advance Wars, construcción y poderes especiales de comandante requiere su explicación necesaria para jugadores nuevos. Los veteranos de guerra avanzada no querrían repetir tales conceptos, así que todos reciben un repaso superficial y la opción de profundizar en los elementos restantes.

Una vez asimiladas las nuevas animaciones de combates en 3D, se despliegan las mejoras de calidad de vida en Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Las limpias ilustraciones de personajes como Nell, Andy, Max, Sami y los comandantes rivales, están acompañadas por unas cuantas voces en los diálogos. Los icónicos temas musicales de cada protagonista y comandante son versiones nuevas. En los mapas de batalla encontramos adiciones como el acercamiento de los mismos con el ‘stick’ derecho. Mientras que la rotación sigue sin ser posible.

Los Neotanques son otro nivel avanzado.

Aunque en Game Boy Advance también era posible desactivar las animaciones, Advance Wars pierde mucho de su encanto sin ellas. En Switch, podemos dejarlas pero acelerar los turnos propios y de los rivales manteniendo ZR presionado, una práctica solución. El juego guarda automáticamente y si salimos de un mapa de la campaña podemos retomarlo más adelante. Por su parte, la dificultad clásica viene siendo la estándar y única de GBA, mientras que los jugadores pueden elegir una más relajada y cambiar entre ambas cuando deseen.

Advance Wars y Advance Wars 2: Black Hole Rising en Switch le facilitan a los jugadores su cruzada por Cosmo Land y Macro Land. Ahora bien, esto no quiere decir que sean un paseo por el parque de Wars World. Los primeros combates de la campaña no significan mucha amenaza para el ejército de Orange Star. Conforme avanzas por las naciones de Blue Moon, Green Earth y Gold Comet (antes llamado Yellow Comet) los comandantes y sus unidades dejan ver estrategias más aguerridas y no menos belicosas.

En nuestra reseña de Advance Wars para Switch nos encantaron las nuevas ilustraciones de personajes.

Poderes que potencian los ataques a distancia, que anulan la mitad del daño recibido o permiten un segundo movimiento, juegan muy fuerte en contra cuando los rivales controlan unidades aéreas y navales. La niebla de la guerra que oculta la visibilidad del terreno es otra parte fundamental de una mezcla letal. Por supuesto, manualmente no es posible guardar la partida en un punto del combate para reiniciar el juego y probar otra estrategia en le mismo mapa.

En casos sin salida y de muchas pérdidas, volver a comenzar una misión es la única solución. Cuando accedemos a las bases y debemos cuidar el presupuesto, capturar más ciudades y construir unidades, es obligatorio pensar con cabeza fría. Algunos mapas pueden ser temáticos, que usan por decir algo principalmente aviones y por descarte el contraataque es con unidades antiaéreas. Por su lado, otros mapas más grandes sofocan por la cantidad y variedad de infantería, artillería, tanques, lanzamisiles, lanzacohetes, bombarderos, submarinos y demás.

Si bien capturar los cuarteles enemigos o eliminar todas las unidades son las principales condiciones de victoria, no en todos los mapas esto es alcanzable de forma ligera. El conocimiento es poder, así que el ensayo y derrota puede ser la única estrategia para liberarlos todos. Del mismo modo que en GBA, existe una amplia variedad de mapas disponibles para el modo multijugador contra la CPU u otros jugadores. Es posible jugar hasta cuatro en la misma consola o localmente cada uno con la suya, también igual que en GBA.

A Link to the War

En cuanto al multijugador en línea es frustrante que no se haga uso del mismo fuera de la lista de amigos. Solo con usuarios de la lista de amigos en Switch que tengan el juego es posible competir 1v1 e intercambiar mapas diseñados. De lo contrario, no hay modo de compartir los diseños propios en un servidor con el resto del globo, al estilo de Super Mario Maker 2. Tampoco es posible librar batallas contra otros tres jugadores a través de un ‘lobby’ en Nintendo Switch Online. Entonces el servicio de la compañía pierde un tanto su sentido en cuanto a juego en línea.

Como punto a favor, podemos acceder de inmediato a la campaña de Black Hole Rising sin necesidad de terminar el primer Advance Wars. El segundo juego es idéntico en mecánicas aparte de la introducción de los Neotanques y nuevos comandantes. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp es un justo 2×1 que no se preocupa por alterar la fórmula tradicional sino en embellecerla. Jugablemente es tan adictivo como siempre y esperamos –más que un ‘remake’ de Dual Strike y Days of Ruin— una edición completamente nueva como sucesor en Switch.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Dos excelentes juegos de estrategia táctica en un solo paquete.

- Una muy buena dificultad en niveles "avanzados".

- Jugabilidad clásica intacta en una presentación visualmente mejorada.

- El catálogo de mapas y diseños propios extienden la vida del juego.

- Multijugador en la misma consola, en cuatro sistemas o en línea. Lo que no nos gustó - El juego en línea no es posible con jugadores fuera de la lista de amigos.

- Las animaciones 3D de combates individuales pierden un poco de personalidad frente a las 2D. En resumen Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp no necesitaba cambiar todo lo que hace grandes juegos a las laureadas versiones para GBA. Pero sí maximiza su nativo potencial. Bajo su animada capa y vibrantes ilustraciones de WayForward sigue existiendo como un juego de estrategia táctica adictivo y no menos retador. A veces su dificultad puede llegar a picos y exige a los jugadores repasar el plan como buenos comandantes. Animaciones, voces, música, todas esas mejoras aparentemente superficiales están en Switch como postre de un plato principal que no decepciona en términos generales pese a la ausencia de Intelligent Systems.

Reseña hecha con una copia digital de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.