¿Está disfrutando de la colaboración de este juego con Destiny 2? Más les vale, porque dependiendo del teléfono que usen es posible que no puedan hacerlo por mucho tiempo. El estudio Innersloth anunció que su juego Among Us dejará de funcionar muy pronto en varios modelos de teléfonos y dispositivos móviles debido a limitaciones de ‘hardware’ que no cumplen los nuevos requisitos mínimos.

¿En qué teléfonos dejará de funcionar Among Us?

Aquí pueden ver la tabla de requisitos mínimos para el juego. Todos los dispositivos que no cumplan con ellos no podrán seguir ejecutándolo.

Tipo de dispositivo Requisitos mínimos Android Android 6.0 o superior con 2.1 GB de memoria RAM iPhone iOS 13.0 o superior iPad iPad Pro 9.7 en sistem operativo iPadOS 13.0 o superior

¿Cuándo dejará de funcionar el juego en dispositivos que no cumplan esos requerimientos?

El soporte para Among Us en teléfonos, tabletas y otros dispositivos que no cumplan los requisitos mínimos terminará el lunes 15 de mayo de 2023.

¿Qué hago si mi dispositivo no cumple los requisitos?

La recomendación de Innersloth es vincular la cuenta del juego a un dispositivo que si los cumpla. Al hacer esto deberían conservar todos los elementos cosméticos que hayan conseguido y su progreso, pero el estudio aconseja hacerlo antes de la fecha límite.

Fuente: Innersloth