Among Us: así es la colaboración con Destiny 2, Cosmicubo del Guardián

¿Han sufrido la traición de un compañero Guardián en medio de una ‘raid’? No sería raro porque algunos de ellos son verdaderos impostores. Destiny 2 está celebrando el lanzamiento de la expansión Eclipse o Lightfall con una inesperada colaboración con Among Us que nos permitirá vestir a los tripulantes o impostores como Titanes, Cazadores y Hechiceros con el Cosmicubo del Guardián tras la actualización v2023.2.28.

¿Cuándo empieza la colaboración de Among Us con Destiny 2 y en qué fecha termina?

El Cosmicubo de Guardián estará disponible en el juego por tiempo limitado. Podremos adquirirlo solo entre el martes 28 de febrero y el martes 30 de mayo de 2023. Una vez lo tengamos, podemos ir ganando recompensas en él a nuestro propio ritmo.

Cómo conseguir el Cosmicubo de Guardián

Podemos comprar este «seudo pase de batalla» en la tienda del juego, donde podemos comprarlo por 3500 Frijoles (Beans).

Recuerden que los Frijoles o Beans se adquieren jugando partidas en línea. No es necesario comprar estrellas con dinero real para obtenerlo.

Pueden ver las diferentes recompensas cosméticas inspiradas en Destiny 2 que contiene el Cosmicubo del Guardián de Among Us a continuación.

Además de la colaboración con Destiny 2, la actualización v2023.2.28 de Among Us también hizo corrección de algunos errores, mejoras en la interfaz de usuario y cambió el nombre del modo libre, que ahora se llama práctica.

Fuente: Innersloth