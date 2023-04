Armored Core VI: Fires of Rubicon ha sido clasificado en Corea

Hace 4 meses Bandai Namco reveló Armored Core VI: Fires of Rubicon. Ahora hemos conocido que la sexta entrega del juego de ‘mecha’ de FrontSoftware ya cuenta con una clasificación en Corea. Esto significa que el lanzamiento de este juego está cerca.

En Corea Armored Core VI: Fires of Rubicon será apto para los jugadores de 12 años en adelante.

Ahora que ya tiene una clasificación oficial, no sería raro ver en un par de meses un nuevo tráiler que confirme cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Armored Core VI: Fires of Rubicon.

¿Cuál es la historia de Armored Core VI: Fired of Rubicon?

Bandai Namco ha compartido una breve descripción de la historia de Armored Core VI: Fired of Rubicon.

La historia de Armored Core VI: Fired of Rubicon inicia cuando es descubierta una nueva sustancia misteriosa en el planeta remoto, Rubicon 3. Gracias al descubrimiento de esta sustancia se esperaba que hiciera avanzar drásticamente las capacidades tecnológicas y de comunicación de la humanidad. Sin embargo, esta sustancia causó una catástrofe que envolvió el planeta y las estrellas circundantes en llamas y tormentas, formando un Sistema de Estrellas Ardientes. Cerca de medio siglo después, la misma sustancia misteriosa resurgió en Rubicon 3, un planeta ahora contaminado y sellado por la catástrofe.

Hidetaka Miyazaki estuvo involucrado en el desarrollo de Armored Core VI: Fired of Rubicon como el director inicial, para luego cederle el puesto a Masaru Yamamura.

Ahora, las corporaciones extraterrestres y los grupos de resistencia luchan por el control de la sustancia de Rubicon 3. Nuestro personaje se infiltra en Rubicon como un mercenario independiente y se verá en medio de una lucha por la sustancia con las corporaciones y otras facciones.

¿En qué plataformas estará disponible Armored Core VI: Fired of Rubicon?

Armored Core VI: Fired of Rubicon llegará en algún momento del 2023 para PlayStation 4, Ps5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Sin embargo, esta nueva filtración hace que el anuncio de la fecha de estreno de Armored Core VI: Fires of Rubicon sea inminente.

Vía: Gematsu