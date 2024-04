Doblaje latino en los juegos de Dragon Ball, Mario Castañeda se pronuncia al respecto

En el caso específico de los juegos de Dragon Ball para Latinoamérica, los fanáticos de la creación de Akira Toriyama se preguntan constantemente por qué Bandai Namco no lanza los mismos con doblaje latino en la región. Dada la enorme cantidad de público que la franquicia tiene en los países latinos, es una petición comprensible. Sin embargo, nunca ha existido una respuesta oficial y los chismes de pasillo de internet desinforman, echando culpas incluso a los actores de doblaje.

El próximo Dragon Ball: Sparking Zero ha vuelto a sacar este tema a la luz. Mario Castañeda, reconocida voz de Goku adulto para el ‘anime’ de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y varias de las películas, se pronunció a través de TikTok. Despejando así la poca veracidad de rumores que circulan en internet sobre Lalo Garza (voz de Krillin y director de doblaje), Castañeda aseguró que todo es decisión y voluntad de las compañías.

De acuerdo con Castañeda, no es cuestión presupuestal ni exigencias de dinero por parte de los actores (Incluidos René García, Carlos Segundo y Gerardo Reyero). Simplemente los distribuidores, en este caso Bandai Namco, no están interesados. Sobre DBZ: Kakarot, el juego solo incluyó las voces originales en japonés y doblaje en inglés. El distribuidor es quien decide si aplicar dichos gastos o no. Spike Chunsoft es el desarrollador de Sparking Zero.

Mientras por el lado de Toei Animation, desde la saga de Buu de Dragon Ball Z Kai decidieron seguir con Castañeda en Latinoamérica tras el pedido del público, algo igual de grande tendría que suceder en los juegos. Siempre se puede llegar a un acuerdo, pero actualmente no hay mucho interés por parte de Bandai Namco en sacar una tercera selección de voces exclusiva para el mercado latino. Aún cuando este último sea mucho más fanático de Dragon Ball que el de habla inglesa.

Fuente: TikTok