Battlefield 2042 no tendrá más temporadas ni nuevo contenido

Aunque fue lanzado en 2021 con muchos problemas que causaron una muy mala primera impresión, el juego bélico de DICE y EA logró recuperarse poco a poco mediante cambios y actualizaciones. Eventualmente se convirtió en un título muy jugado y con una fiel base de jugadores. Tristemente, su historia llegó a su fin. La reciente temporada 7 fue la última de Battlefield 2042 y ya no tendrá más actualizaciones grandes ni temporadas con nuevos mapas, vehículos ni armas.

Esta noticia nos llegó mediante un comunicado firmado por Byron Beede, administrador general de la marca Battlefield. En este anuncia el fin del nuevo contenido para el juego con el fin de enfocarse en el futuro de la franquicia.

¡Ojo! Esto no significa que tienen que dejar de jugar. Battlefield 2042 seguirá funcionando en línea y el equipo continuará apoyando el juego, corrigiendo errores y agregando desafíos y eventos. No significa que vayan a apagar los servidores ni nada parecido. Es solo que no tendrá más temporadas.

Beede aprovecha el comunicado para anunciar que Motive Studio —el equipo detrás de juegos como Star Wars Squadrons y el ‘remake’ de Dead Space— trabajará de la mano con DICE en el desarrollo del próximo juego de la saga Battlefield.

Nos gustó ver cómo Battlefield 2042 salía del fango de su lanzamiento con el paso de las temporadas y aunque nos entristece saber que no tendrá más, eso está bien. No todos los juegos tienen que seguir siendo actualizados infinitamente y ya es una experiencia más que divertida.