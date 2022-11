Broken Pieces – Reseña

No cabe duda que una de las principales fuerzas detrás del mundo de los juegos independientes es la nostalgia. Muchos de estos títulos imitan o rinden homenaje a grandes clásicos y estilos de juego que han “pasado de moda”, pero son recordados con cariño por los veteranos y despiertan la curiosidad de quienes nunca los experimentaron. Broken Pieces, ‘opera prima’ del estudio francés Elseware Experience, es uno de esos juegos y en esta reseña descubriremos si tiene algo que aportar o si simplemente se conforma con recordarnos los viejos tiempos.

La nostalgia que representa este juego va más allá de sus mecánicas y estilo, también la vemos en su trama y escenario. Esta aventura se desarrolla a comienzos de los años noventa, en una Francia que todavía no deja atrás la paranoia de la guerra fría. Esto da pie a conceptos muy interesantes e intrigantes. Tristemente, esta obra no sabe qué hacer con ellos.

Nuestra protagonista es Elise, habitante de un pueblo de la costa de Francia llamado Saint-Exil. Tras un evento simplemente descrito como “el ataque”, despierta para descubrir que es la única persona en todo el lugar y que no puede abandonarlo. Por si fuera poco, las calles están asediadas por seres fantasmales y extrañas columnas de agua aparecieron en el mar. Tendrá que recorrer todo el pueblo buscando pistas sobre qué fue lo que pasó y arreglarlo todo si es posible.

Al comenzar a jugar nos sentimos de regreso a principios de siglo, con una cámara que recuerda a los juegos de ‘survival horror’ de la sexta generación de consolas. Los puzles que resolvemos para acceder a nuevas partes del pueblo y la forma en que usamos el inventario es similar a la de los títulos de sagas como Silent Hill y Resident Evil. A nivel de acertijos y exploración no está mal, pero todo se cae por culpa de los pésimos combates y una narrativa sin pies ni cabeza.

A diferencia de los juegos mencionados, en Broken Pieces no podemos ver a los enemigos mientras exploramos Saint-Exil. Estos aparecen repentinamente, creando un campo de batalla del que no podemos salir hasta que no acabemos con todos. Se siente como un JRPG de los años noventa y es un sistema que no encaja nada bien con el resto del juego. Suponemos que los desarrolladores querían crear tensión ante la posible aparición de estas entidades fantasmales en cualquier momento, pero el resultado no es aterrador ni tensionante, sino molesto.

Para combatir solo tenemos una pistola con munición infinita que también podemos equipar con balas de mejor calidad que creamos con la chatarra que encontramos mientras exploramos. También tenemos un movimiento de esquiva y la posibilidad de usar una piedra mágica para empujar lejos a los enemigos. Pero estos ‘fantasmas’ son tan básicos —se limitan a correr acercándose a la protagonista y atacarla con un brazo-tentáculo cuando están cerca— que basta con moverse alrededor de ellos y dispararles cuando podamos. Estos combates son tan repetitivos y aburridos que, incluso aunque no son demasiado comunes, nos vemos tentados a activar la opción de tener aún menos combates, algo que realmente agradecemos.

La verdad es que Broken Pieces podría prescindir completamente de los combates y eso lo convertiría en un mejor juego. Los enemigos apenas tienen relevancia en la trama y explorar el pueblo sin sus interrupciones haría que la narrativa fuera más fluida. El problema es que esta no nos llega de forma coherente y hay otros elementos que también fastidian la experiencia.

La segunda gran molestia de este juego es su límite de tiempo. Viajar entre las zonas de Saint-Exil consume horas y solo podemos explorar tranquilamente entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. Si insistimos en romper esa regla nos rodeará una niebla que hará aparecer más enemigos y nos confunde mientras exploramos.

De hecho, la exploración ya es confusa de por sí. Como dijimos, este juego imita a los títulos de ‘survival horror’ de hace dos décadas. Eso significa que usa ángulos de cámara predeterminados. Casi todas las zonas del juego nos permiten cambiar entre dos ángulos de cámara diferentes, pero esto solo contribuye a hacer confusa nuestra perspectiva y es común que nos desorientemos.

Hay buenas ideas en Broken Pieces. La habilidad de cambiar el clima e invocar tormentas para resolver acertijos está bien implementada. La mayoría de puzles no son originales, pero son muy buenos y algunos nos tuvieron pensando un muy buen rato. Hubiéramos deseado encontrarnos con ellos en un mejor contexto.

Algunos elementos de la trama también merecían una mejor historia. Un evento sobrenatural que desaparece a casi todos los habitantes de un pueblo no es una idea especialmente original, pero la forma en que el juego la combina con un misterioso culto, espías, conspiraciones y una criatura con poderes de naturaleza divina resulta intrigante. Es solo que la forma en que nos llega la información es bastante torpe y forzada.

La protagonista tampoco ayuda. Elise no tiene personalidad y el supuesto drama de la desaparición de su novio no va a ninguna parte. Su actitud no tiene coherencia con el resto de la trama y el trabajo de la actriz de voz no es estelar. Si la escuchamos en inglés nos sometemos a cambios bruscos en su tono y en francés parece que estuviera leyendo directamente del libreto. Ahora que mencionamos el idioma, la traducción al español de los textos tiene varios errores.

Lamentamos decirlo, pero Broken Pieces no es un buen juego. Hay elementos de su historia que resultan intrigantes y el pueblo que recorremos es bonito, pero eso no es suficiente para que resulte disfrutable. Al menos es corto y podemos encontrar algunas canciones interesantes para escuchar mientras jugamos. De hecho, les recomendamos mucho hacerlo o el graznido de las gaviotas los volverán locos.

Si están buscando un juego de ‘survival horror’ al viejo estilo y este juego les llamó la atención, permítannos recomendar Tormented Souls en su lugar. Aquí pueden leer nuestra reseña de ese juego y aquí está la de nuestra web hermana Tribu Gamer.

Broken Pieces 5/10 Nota Lo que nos gustó - La trama ofrece una combinación de elementos intrigantes.

- Saint-Exil es un pueblo muy bonito.

- Algunos puzles son bastante buenos. Lo que no nos gustó - Una narrativa fragmentada e incoherente.

- Protagonista sin carisma.

- Confusos ángulos de cámara.

- Sistema de combate aburrido.

- El constante y molesto graznido de las gaviotas. En resumen Nos gustaría poder hablar mejor de Broken Pieces, pero la verdad es que nos dejó muy decepcionados. Su intrigante concepto y mecánicas como la de cambiar el clima tenían potencial, pero no necesitaba ser un juego de ‘survival horror’. Los combates y limites de tiempo son aburridos en vez de tensionantes y la historia es narrada de una forma muy forzada. Tiene algunos acertijos interesantes y podemos destacar algunos elementos de la trama, pero no valen la pena tomando el cuenta lo que ofrece el resto del juego.

Reseña hecha con una copia digital de Broken Pieces para PS5 brindada por Freedom Games.