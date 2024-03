Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Reseña

Por casualidades de la vida, tuve la oportunidad de jugar la versión original de Brothers: A Tale of Two Sons unas pocas semanas antes de que llegara el ‘remake’ a mis manos para hacer esta reseña. Eso resultó perfecto porque parte importante del análisis de este título requiere una comparación con la obra que Josef Fares dirigió hace una década.

El juego original fue lanzado en 2013 para PS3, Xbox 360 y PC. Era una corta, pero hermosa aventura con una historia que parecía un cuento perdido de los hermanos Grimm. Fue muy bien recibido tanto por los jugadores como por la crítica y sentó las bases de los juegos que Fares haría luego con su equipo en Hazelight Studios: A Way Out e It Takes Two. Este ‘remake’ presenta nuevos gráficos “mejorados”, música y algunos elementos extra, pero el desarrollo y la historia no cambiaron para nada.

Los protagonistas —como el nombre del juego sugiere dos veces— son un par de hermanos con un padre gravemente enfermo. Para curarlo, deben traer agua del árbol de la vida, por lo que emprenden un viaje lleno de aventuras y peligros. Los personajes hablan en un idioma ficticio, por lo que todo lo que necesitamos saber sobre la trama y su mundo se aprende visualmente.

Un cuento de dos hermanos

A pesar de lo básica que es su historia, es un fantástico ejercicio narrativo. No pasé más de cuatro horas con este par de hermanos, no entendí lo que decían y aún así me encariñé con ellos.

A lo largo del juego es posible interactuar con una gran cantidad de objetos y personajes para ver sus reacciones. Esto es completamente opcional, pero es increíble lo mucho que sirve para definir las personalidades de los protagonistas y su mundo. Es gracias a esos momentos que llegué a entender cómo es su relación, lo mucho que les gusta bromear y lo astutos que pueden ser. Finalmente llegué a compenetrarme tanto con ellos que sentí mi corazón romperse en los momentos más duros de su aventura… mientras jugaba la versión original.

No es que el ‘remake’ de Brothers: A Tale of Two Sons sea menos efectivo en su forma de contar la historia. De hecho, agrega una pocas nuevas secuencias cinemáticas para que la trama sea aún más clara. El problema es que hay detalles visuales que no funcionan tan bien como en el original.

¿Mejores gráficos?

A simple vista, no se puede negar que Brothers: A Tale of Two Sons Remake luce más realista que el juego de 2013. Solo tienen que ver este video para darse cuenta que ahora es visualmente más impactante, con mejores efectos de iluminación y los rostros de los personajes son más expresivos.

¿Pero eso significa realmente que son mejores gráficos?

Honestamente, no estoy convencido. Estos gráficos más realistas hicieron que los personajes lucieran “extraños”. Al tratar de hacer que se vieran más humanos, también aumentaron el efecto del valle inquietante. Sus expresiones son realistas, pero no terminan de sentirse reales. Las enormes manos y largos brazos hacen que a veces parezcan simios. Esos no eran problemas que tuviéramos con el juego original, cuyo estilo caricaturizado lucía perfectamente bien y encajaba con su mundo de fantasía oscura.

Dos hermanos, un control

El elemento más notable de Brothers: A Tale of Two Sons es su jugabilidad en la que un solo jugador controla a los dos hermanos usando un solo control. Movemos al hermano mayor con el análogo izquierdo y lo hacemos interactuar con el gatillo izquierdo, mientras que usamos el análogo y gatillo derechos para el hermano menor.

Este sistema es bastante particular. Aunque no es el primer juego que nos pide controlar a dos personajes u objetos al mismo tiempo con un solo control, es el que mejor usa esta característica que resulta más complicada de lo que suena.

A pesar de lo que los obsesivos con la productividad puedan decir, los seres humanos no estamos hechos para el ‘multi-tasking’ (realizar varias tareas al mismo tiempo). Incluso a la hora de jugar un videojuego, no resulta fácil coordinar el control de dos personajes a la vez, a menos que estén haciendo exactamente lo mismo.

Mientras jugaba el Brothers: A Tale of Two Sons original y el ‘remake’ me vi con pequeñas dificultades para progresar porque mi cerebro insistía en enfocarse solo en lo que uno de los dos hermanos estaba haciendo. La forma en que lidiamos con este “problema” es una parte importante del juego y hace que los acertijos —que serían bastante sencillos de otro modo— sean más interesantes.

Este sistema también hace que, inconscientemente, veamos a los hermanos como una sola entidad. Eso es muy relevante para los temas del juego y hace que los eventos del final y el epílogo sean aún más impactantes. Es una fantástica forma de vincular jugabilidad y narrativa que el director Josef Fares luego expandirá en sus futuros títulos multijugador cooperativos.

Pero el ‘remake’ añade una nueva forma de jugar que unos recibirán con alegría, mientras que otros la criticarán fuertemente.

Las novedades de Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Además de los gráficos “mejorados”, la nueva música y los cambios a las secuencias de video, este ‘remake’ tiene algunos elementos nuevos:

Galería de arte: a medida que avanzamos en el juego vamos desbloqueando imágenes con arte conceptual de los personajes, objetos y escenarios.

a medida que avanzamos en el juego vamos desbloqueando imágenes con arte conceptual de los personajes, objetos y escenarios. Nuevos logros/trofeos : esta versión tiene dos nuevos logros que no estaban en la versión original. Mantienen el espíritu de los anteriores y no son difíciles de descubrir.

: esta versión tiene dos nuevos logros que no estaban en la versión original. Mantienen el espíritu de los anteriores y no son difíciles de descubrir. Modo cooperativo: no es necesario jugar Brothers: A Tale of Two Sons Remake solo, puede ser jugado con un segundo jugador con un segundo control

Aunque puede ser divertido jugar este título en compañía de alguien, cada uno controlando a un hermano, la verdad es que “no se siente correcto”. El juego está hecho para que la dificultad de controlar a dos personajes al mismo tiempo sea parte de la experiencia y esa opción remueve ese elemento.

Si quieren jugar una aventura con acertijos y sistemas de colaboración similar, recomendamos recurrir a los ya mencionados A Way Out e It Takes Two.

¿Vale la pena comprar este ‘remake’?

Sin importar las cosas que haya quitado o haya agregado, no cabe duda de que esta nueva versión de Brothers: A Tale of Two Sons sigue siendo un juego excelente. Si la fuera a calificar solo por sus méritos propios, sería merecedora de una nota más cercana o superior a un 8/10.

Pero este juego no existe en un vacío y la obra original todavía se puede conseguir con facilidad. Sigue disponible para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. Tomando en cuenta que el juego en sí es el mismo y que siento que los gráficos originales encajaban mejor con la experiencia, puedo decir que este es un ‘remake’ absolutamente innecesario. Además, encontré ‘bugs’ molestos como uno en que se perdían todos los efectos de sonido, situaciones en la que los personajes no respondían al control y algunas animaciones bruscas.

Solo queda una pregunta. Si alguien quiere experimentar Brothers: A Tale of Two Sons, ¿debería comprar la versión original o este ‘remake’? Eso depende. Si quieren jugar en cooperativo y de verdad prefieren los gráficos modernos, definitivamente el ‘remake’. Además su precio es muy caótico dependiendo de la plataforma. En PlayStation, las dos versiones cuestan lo mismo y en Xbox el ‘remake’ es un poco más barato.

Pero si los gráficos no les importan y van a jugar solos —como creo que deberían hacer— definitivamente deberían elegir la versión original. La principal razón es que cuesta apenas la mitad del precio del juego nuevo.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake 6.9/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente narrativa.

- Su sistema de control.

- Buena música.

- La adición de la galería de arte. Lo que no nos gustó - Algunos 'bugs' molestos.

- Los controles son imprecisos en algunas ocasiones.

- El modo cooperativo daña la experiencia original.

- Es innecesario. El juego original sigue siendo fácil de conseguir. En resumen Los 'remakes' son bienvenidos cuando el juego que recrean es difícil de conseguir o requiere grandes cambios para hacerlo accesible. En el caso del 'remake' de Brothers: A Tale of Two Sons, este 'remake' es innecesario. Además, los cambios a sus gráficos y la adición de un modo cooperativo no parecen encajar con la experiencia que ofrece el juego. A pesar de eso, sigue siendo un título excelente, con una historia muy emotiva y un interesante aunque a veces desesperante sistema de control. Si no lo han jugado, tienen que hacerlo, ya sea la versión original o esta nueva.

Reseña hecha con una copia digital de Brothers: A Tale of Two Sons Remake para PS5 brindada por 505 Games. El juego también está disponible para Xbox Series X|S y para PC.