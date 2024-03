Guía Brothers: A Tale of Two Sons Remake, todos los logros/trofeos

Con un par de excepciones, todos los secretos que podemos encontrar en este ‘remake’ son los mismos del juego original. Pero si no lo jugaron o no recuerdan qué hacer para conseguirlos, esta guía de Brothers: A Tale of Two Sons Remake les dirá como sacar todos los logros o trofeos del juego, ya sea en PlayStation, Xbox o en PC.

Esta guía también les será útil si van a jugar el juego original y no el ‘remake’.

Antes de que lo olvidemos, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Prologo

Descanso

Al comienzo del juego, justo después de bajar la carretilla con el padre de los protagonistas de Brothers: A Tales of Two Sons Remake hasta el puente, podemos desbloquear el primero de los trofeos o logros de esta guía.

En lugar de seguir al puente para resolver el primer acertijo, bajamos por este camino y llegamos hasta la playa.

Allí encontrarnos un cúmulo de piedras con el que tenemos que interactuar para sacar el primero de los logros o trofeos de esta guía de Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Capítulo 1

¿Una última partida?

Justo después de superar el prólogo y comenzar el capítulo 1 encontramos a una niña jugando a encestar una pelota. Con el hermano mayor debemos agarrar la pelota, hacernos a la distancia que se ve en la foto, y soltarla para encestar y ganar el logro o trofeo.

Pozo de los deseos

Después de conseguir el anterior logro o trofeo, volvemos a agarrar la pelota y nos devolvemos hasta el pozo que está en la misma zona. Soltamos la pelota para arrojarla en su interior.

Amigos conejos

En la zona en que encontramos el acertijo del puente y las ovejas debemos seguir la ruta de la izquierda, en la que encontraremos un grupo de conejos negros y uno blanco. Lo único que tenemos que hacer es agarrar el conejo blanco y soltarlo en las cenizas de la hoguera apagada.

Oveja negra

Son varios los logros o trofeos de Brothers: A Tale of Two Sons Remake que se pueden sacar en esta parte. Con el hermano menor corremos en la rueda para bajar el puente para permitir que el hermano mayor cargue una oveja. Pero en lugar de ponerla en la rueda, la llevamos a donde están los conejos y la soltamos en las cenizas de la hoguera apagada.

Dame vueltas

Cuando tomemos una oveja para resolver el acertijo de la rueda y el puente, giramos el control análogo rápidamente sin soltar la oveja para desbloquear uno de los logros o trofeos nuevos de esta versión del juego.

Tortolitos (parte 1)

Este logro o trofeo de Brothers: A Tale of Two Sons Remake se desbloquea en dos partes. En el capítulo 1, a la derecha del acertijo del puente y las ovejas, hay una jaula con un pájaro adentro. Con el hermano menor, interactuamos con la jaula para liberarlo.

La segunda parte del trofeo se debe realizar en el capítulo 4.

Capítulo 2

No hay logros o trofeos que se puedan sacar en el capítulo 2 de Brothers: A Tale of Two Sons Remake, sigan leyendo la guía.

Capítulo 3

Estrella fugaz

Tras deshacernos de los lobos y entrar al cementerio, nos dirigimos hacia la derecha donde está la estatua de un ángel. Ubicamos a los dos hermanos en las escalas y presionamos los dos gatillos para interactuar. Unos segundos después de que miren al cielo, se desbloqueará este logro o trofeo.

Capítulo 4

Melodía triste

Al comenzar el capítulo, seguimos el camino de la derecha.

Allí, el hermano mayor debe sostener al hombre que se intentó suicidar mientras el hermano menor sube para soltar la cuerda.

Luego, ambos hermanos deben seguir el camino a la derecha del árbol para bajar por una saliente y subir hasta la casa quemada. Allí uno de ellos debe tomar la caja de música.

Luego le llevamos la caja de música al hombre a través del camino que se abre y se desbloqueará otro de los logros o trofeos de esta guía de Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Instrumento de viento

Tras ayudar al inventor y acceder a su laboratorio, subimos las escaleras en lugar de usar el planeador. Allí encontraremos este raro instrumento.

Lo que tenemos que hacer es empujarlo hasta que quede como se ve en la foto. Luego, el otro hermano debe activarlo para que suene. Si todo se hizo correctamente, el inventor se pondrá a bailar.

Tortolitos (parte 2)

Si liberamos el pajarito en el capítulo 1 y no hemos reiniciado ningún capítulo desde entonces, podemos usar el telescopio y enfocar el pájaro que se encuentra en una rama abajo a la derecha de la posición inicial.

Hacemos un poco de ‘zoom’ sobre ella, esperamos unos pocos segundos y obtendremos el logro o trofeo.

Si no liberaron el pajarito en el capítulo 1 o reiniciaron otro capítulo desde entonces, no se preocupen. Pueden volver al capítulo 1, liberar el pajarito, salir del juego, iniciar el capítulo 4 y llegar a este punto para poder terminar la tarea.

Capítulo 5

Llamado de los gigantes

Cuando vamos camino hacia la ballesta gigante, tomamos el camino de la derecha.

Allí encontraremos un cuerno gigante. Solo tenemos que interactuar por el para desbloquear el trofeo o logro.

Capítulo 6

Detrás del telón

Cuando estemos en el bote, avanzamos un poco y veremos una cascada de sangre hacia la derecha.

En lugar de seguir el camino principal, nos dirigimos hacia la cascada para revelar una entrada a una zona secreta. El logro se desbloqueará cuando entremos.

Sopa de tortuga

Más adelante en el camino encontraremos una tortuga gigante. En lugar de seguir a la chica, vamos por el camino de la derecha.

En esta zona encontraremos tres tortugas más pequeñas. Las dos primeras deben ser tomadas por los dos hermanos y cargadas hasta el deslizadero que las lleva hasta su madre. Para tomar la tercera debemos hacer subir el hermano menor hasta donde está y empujarla hasta el lugar en que la puedan tomar los dos.

Recibiremos este logro o trofeo cuando las tres se reúnan con su madre.

Canto de la ballena

Poco después del encuentro con las tortugas debemos buscar una sierra que está pegada a un árbol. En lugar de tomara debemos seguir hacia la izquierda y subir un poco para encontrar una silla.

Hacemos que los dos hermanos se sienten en la silla y observen el espectáculo para obtener el último de los logros o trofeos del juego.

Si están jugando en PS5 y han seguido esta guía al pie de la letra, obtendrán el trofeo de Platino de Brothers: A Tale of Two Sons Remake junto con el anterior.

Capítulo 7

No hay logros o trofeos que se puedan sacar en el capítulo 7 de Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Epílogo

No hay logros o trofeos que se puedan sacar en el epílogo de Brothers: A Tale of Two Sons Remake.