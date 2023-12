Call of Duty: Modern Warfare III será gratis por unos días (diciembre 2023)

El más reciente juego de la saga bélica de Activision no fue tan bien recibido como acostumbra y la prensa le dio muy malas críticas. Eso no significa que le haya ido mal en ventas, pero dejó a muchos jugadores dudando si comprarlo. Para tratar de convencerlos, van a ofrecer una prueba gratis de los modos multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III durante cinco días de diciembre para PlayStation, Xbox y PC.

¿Cuándo empieza y en qué fecha termina la prueba gratis del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III?

Este período de acceso gratuito iniciará el jueves 14 a la 1:00 p.m. y terminará el lunes 18 de diciembre de 2023 a la misma hora (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Pueden conocer los detalles sobre los modos de juego y mapas a los que tendremos acceso en la siguiente imagen o seguir leyendo.

Para participar, tendrán que descargar la versión gratis que aparecerá en las diferentes plataformas para las que está disponible el juego: PlayStation Store (PS4, PS5), Microsoft Store (Xbox One, Series X|S), Steam y Battle.net (PC).

La versión sin costo estará disponible una vez comience la prueba gratis. Una vez terminado el periodo de prueba dejará de funcionar.

¿Qué contenido estará disponible en esta prueba gratis de MWIII?

Podremos probar los modos de juego Combate a muerte por equipos, Hardpoint, Dominación, Baja confirmada, Guerra terrestre y Guerra. Los mapas en los que podremos juegar serán los siguientes, incluyendo el nuevo mapa ‘Meat’ de la temporada 1.

6 contra 6: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan y Meat.

Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan y Meat. Guerra terrestre: Popov Power, Orlov Military Base y Levin Resort.

Las listas de juego disponibles serán: Rustment 24/7 (Shipment y Rust), Guerra , Moshpit 6 contra 6 (Highrise, Meat, Afghan y Terminal), Guerra terrestre y, por supuesto, Zombis.

La prueba gratis de diciembre de 2023 no nos permitirá jugar la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III. Esta es supremamente corta y habríamos tenido tiempo de sobra para terminarla.