COD Modern Warfare 3 llegará gratis en combo con PS5 Slim

Call of Duty: Modern Warfare 3 llega oficialmente el próximo 10 de noviembre a las tiendas con un precio base de 70 dólares pero podrías conseguirlo gratuito si te quieres comprar una nueva PS5 y encuentras la oferta.

Ahora que Activision es parte de Xbox y que se ha anunciado que los usuarios de PlayStation no tendrán novedades adicionales respecto a otras plataformas. Podría parecer raro que hablemos de una ventaja para usuarios de la consola de Sony, sin embargo, hay que tener claro que muchos acuerdos comerciales entre las marcas ya estaban cerrados mucho tiempo antes de la compra oficial.

En este caso, Call of Duty: Modern Warfare 3 podría ser uno de los juegos vende consolas para PlayStation 5 y es que para los jugadores que estén considerando la compra del recientemente anunciado modelo más delgado de la PlayStation 5 en las próximas semanas, hay una nueva promoción que podría caerles como anillo al dedo si son fanáticos de ambos productos.

Sony, en colaboración con Activision, ha presentado un combo con la PlayStation 5 Slim Disc Edition que incluye Call of Duty: Modern Warfare III. Lo interesante es que tiene un precio de 499 dólares, que es idéntico al costo de la PS5 Slim sin juegos.

Per new Call of Duty ads, the PlayStation 5 Slim Disc Edition – Call of Duty: Modern Warfare III console bundle will be $499.



This is basically a new PS5 Slim with MW3 for free, since the PS5 Slim is $499 on its own.



Available November 10. pic.twitter.com/wKguHk3IQP